Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara (178 WTA), beneficiara unui wild-card, a fost eliminata în ultimul tur al calificarilor din cadrul turneului Premier Mandatory de la Madrid. Românca a fost învinsa de Marta Kostyuk (16 ani, 320 WTA), una dintre marile speranțe ale tenisului din Ucraina, scor 7-5, 3-6, 6-2,…

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, miercuri, în conferinta de presa care precede întâlnirea de Fed Cup dintre Franta si România, ca îi place mult zgura de la Rouen, transmite News.ro.“Este diferit terenul. Jucam în sala si mingea merge altfel. Terenul îmi…

- Turneul de la Madrid va desfașura a 11-a ediție in perioada 4-11 mai. Organizatorii competiției au oferit publicitații lista cu cele 51 de tenismene care au fost acceptate direct pe tabloul principal. Printre acestea se afla romancele Simona Halep și Mihaela Buzarnescu, dar și jucatoarea din…

- Sorana Cîrstea (103 WTA), Ana Bogdan (107 WTA) si Monica Niculescu (138 WTA) vor lua startul, luni, în calificarile turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami.Cap de serie 19 în calificari, Sorana Cîrtsea va juca în primul tur cu germana Laura Siegemund (locul…

- Simona Halep, 3 WTA, a aflat in aceasta dimineața ora la care va debuta in turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca o va infrunta in turul secund pe cehoaica Barbora Strycova, 50 WTA, iar partida va avea loc in jurul orei 00:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. Duelul…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua in turul doi la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells cu sportiva ceha Barbora Strycova, in timp ce Mihaela Buzarnescu, cap de serie 29, o va intalni pe australianca Daria Gavrilova.Barbora Strycova, locul 50 mondial, a trecut in primul tur de…

- Sorana Cirstea, locul 98 WTA si cap de serie numarul 11, a ratat calificare pe tabloul principal al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells potrivit news.roCirstea a fost eliminatade japoneza Nao Hibino, locul 117 mondial si favorita 22, scor 4-6, 6-1, 6-0. Meciul…

- ​Sorana Cîrstea, locul 98 WTA si cap de serie numarul 11, a ratat calificare pe tabloul principal al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, transmite News.ro. Cîrstea a fost eliminata de japoneza Nao Hibino, locul 117 mondial si favorita 22, scor 4-6, 6-1, 6-0.Meciul…