WTA Madrid: Programul de luni al jucătoarelor noastre - Simona Halep: "Mă hrănesc din sprijinul fanilor" Calificate în turul doi al tabloului de simplu de la Madrid, Simona Halep și Sorana Cîrstea vor evolua marți. Pâna atunci, Halep va juca luni la dublu alaturi de Irina Begu. De la ora 13:00, Mihaela Buzarnescu va da piept cu Anastasija Sevastova.

Halep, despre meciul cu Gasparyan



"Meciul a fost unul bun, consider ca am jucat bine pâna spre final. Dar în finalul setului doi, ea a jucat mai bine, a intrat în ritm. Eu am dat mai razant si cred ca acolo s-a facut diferenta. Dar sunt foarte multumita de felul cum a fost, mai ales ca zilele astea nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

