- Simona Halep, locul 8 WTA si cap de serie numarul 6, va evolua direct in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Eastbourne (23-29 iulie), faza in care va da piept cu invingatoarea dintre sportiva italiana Camila Giorgi, locul 39 WTA, si Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 28 WTA.In…

- Mihaela Buzarnescu și Heather Watson au fost eliminate, marti, în prima runda a probei de dublu din cadrul turneului Premier de la Birmingham. Perechea româno-britanica a fost învinsa de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Liudmila Kicenok (Ucraina), scor 6-4, 6-3, dupa 68 de minute.…

- Cinci romance, Irina Bara, Andreea Mitu, Raluca Olaru, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu, vor evolua in proba de dublu la Roland Garros, in timp ce Marius Copil si Horia Tecau se afla pe tabloul masculin de dublu, relateaza News.ro.Citește și: Vești bune pentru Simona Halep: pe ce loc se claseaza…

- Ultima repetiție importanta inainte de Roland Garros (26 mai - 9 iunie) se ține, și in acest an, la Internaționalele de tenis ale Italiei (premii totale de 3.452.538$). ACTUALIZARE 16 mai. Turul II, feminin, simplu 11.00 Buzarnescu - Goerges 6-4, 3-6, 4-4 | LIVE Goerges a cerut time out medical la 4-3…

- Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, s-a calificat in turul doi la turneul de categorie Premier 5 de la Roma, dupa ce a trecut de letona Jelena Ostapenko, locul 27 WTA, care a abandonat la finalul setului secund.Buzarnescu a castigat primul set cu scorul de 6-2 si conducea cu 5-4 si 15-0 in setul…

- Perechea Monica Niculescu/Abigail Spears (România/SUA) s-a calificat în optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Miami, faza în care va întâlni echipa Simona Halep/Julia Goerges (România/Germania), informeaza News.ro.În primul tur,…