- S-au stabilit ieri semifinalele turneului WTA. "China Open" de la Beijing, care se vor disputa astazi. In prima partida a zilei de ieri, japoneza Naomi Osaka (6 WTA), aflata intr-o forma exceptionala pe card a pierdut primul set din acest turneu in intalnirea cu chinezoaica Zhang Shuai (45 WTA). Mai…

- Naomi Osaka a avut multe momente de ratacire in meciul cu Shuai Zhang (45 WTA), insa a reușit sa intoarca in favoarea ei o partida in care a parut in multe momente atat de aproape de infrangere. Intervențiile lui Sascha Bajin (antrenorul ei) au ajutat-o sa vada , iar caștigatoarea de la US Open s-a…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost prezenta, la finalul saptamanii trecute, in calificarile turneului WTA de la Beijing, din China, intrecere de categorie Premier Mandatory (cea mai importanta dupa turneele de Mare Șlem), dotata cu premii totale de 8.285.274 de dolari. Sportiva…

- Sorana Cirstea, locul 57 WTA, a invins-o cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (2), pe americanca Varvara Lepcenko, locul 105 WTA, in primul tur al calificarilor turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing.

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, si japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile clare obtinute, joi, in semifinale, la New York. Serena Williams, aflata in cautarea celui de-al 24-lea sau titlu de Slem, care…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat cu mare usurinta in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o cu 6-1, 6-1 pe ucraineanca Lesia Turenko, miercuri, la New York, in doar 57 de minute. Osaka (20 ani, 19 WTA) a ajuns astfel in premiera in…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de...

- Jucatorea letona Anastasija Sevastova, favorita numarul 1 a turneului de tenis BRD Bucharest Open, a invins-o, miercuri seara, pe olandeza Arantxa Rus cu scorul de 6-1, 7-5 si s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei gazduite in aceste zile de Arenele BNR din Capitala. Aceasta a fost prima…