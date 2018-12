Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep iși menține poziția de lider in clasamentul mondial al tenisului feminin, aceasta intrand de astazi in cea de-a 59-a saptamana in care se afla pe primul loc.Romanca are un avans de 1.046 de puncte fața de pcupanta locului 2, Angelique Kerber.Iata care este top 5 WTA:1. Simona Halep (Romania)…

- Simona Halep, liderul mondial la tenis feminin, a anuntat, joi, ca a incheiat un parteneriat cu Banca Transilvania.“Sunt foarte fericita sa va spun despre noul meu parteneriat cu Banca Transilvania. Acesta este mesajul nostru pentru Romania”, a notat Halep pe Facebook, atasand un filmulet.…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 55 in fruntea clasamentului WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fata de jucatoarea situata pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca in ierarhia anterioara.In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai suferi modificari…

