- Guvernul maghiar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, FIDESZ, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai. Dupa ce Partidul Popular European (PPE)…

- Premierul Viorica Dancila merge luni in Camera Deputatilor, pentru dezbateri pe tema Ordonantei 114/2018, numita si Ordonanta lacomiei, la solicitarea Grupului parlamentar PNL. Conform progarmului sedintei de plen de luni a Camerei Deputatilor, la ora 16:00 au loc dezbateri politice, cu participarea…

- Țara noastra ar putea fi amendata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza faptului ca Guvernul nu restituie mai repede fostele taxe auto cerute la prima inmatriculare a mașinilor, potrivit unui comunicat de presa recent al Comisiei Europene (CE). Practic, CE a declanșat, in mai 2018,…

- Nicio zi fara o postare in favoarea OUG pentru anularea condamnarilor date de completurile ilegale. PSD vorbeste, miercuri, pe pagina de Facebook, despre o justitie de tip sovietic si face trimitere la Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale, a Uniunii Europene. Este a treia zi in care social-democratii…

- Guvernul ungar i-a cerut presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa il retraga pe Frans Timmermans din functia de prim-vicepresedinte al executivului comunitar pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, in conditiile in care politicianul olandez a fost desemnat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul isi asuma adoptarea monedei euro de catre Romania pana in 2024. Executivul va transmite Comisiei Europene, in perioada urmatoare, documentele privind planul national de adoptare a monedei si raportul de fundamentare al acestuia. "Vom…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea…

