WSJ: Noul om bolnav al Europei Cineva va castiga alegerile de duminica din Italia - din pacate

- Pe fondul crizei migratiei si al problemelor economice, italienii sunt chemati la urne pe 4 martie in cadrul unui scrutin legislativ anticipat de al carui rezultat va depinde cursul european al tarii.

- Violențe in Italia inainte alegerile parlamentare. Studenții care se opun partidului neo-fasciștilor din Italia s-au laut la bataie cu poliția la Milano in cadrul uneia dintre cele 20 de adunari ținute in Italia, weekendul acesta, pentru ca politicienii sa ia atitudine, inainte de alegerile parlamentare…

- Principalele partide politice din Italia, dar si alte formatiuni organizeaza sambata mitinguri electorale in mai multe orase ale tarii, in contextul in care campania pentru alegerile legislative anticipate intra in linie dreapta.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat vineri regretul ca afirmatiile sale din ajun referitoare la ''cel mai rau scenariu'' care poate urma alegerilor legislative din Italia au fost ''gresit intelese'', el dand asigurari ca executivul comunitar…

- Romania: index de risc politic mediu (63,3) Riscul politic la nivel global ramane printre preocuparile companiilor in anul 2018, potrivit documentului publicat de Marsh, lider global in brokerajul de asigurari și in dezvoltarea soluțiilor inovative de management al riscului. In acest an, riscurile…

- O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale. Doina Purdel era din Panciu, județul Vrancea, și de 14 ani se stabilise impreuna…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei ''reactii puternice'' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la ''pregatiri pentru cel mai rau scenariu'',…

- Adus la FRF de Razvan Burleanu toamna trecuta, Adrian Mutu a comentat lupta pentru președinția FRF dintre actualul șef și principalul contracandidat, Ionuț Lupescu, "Nu am venit la FRF doar pentru a ajuta aceasta echipa in acest an electoral, am venit ci și pentru a-l ajuta pe Cosmin Contra, in care…

- Un barbat de 41 de ani diagnosticat cu ruptura spontana de aorta și sangerare masiva in pleura stanga a fost salvat la Institutul de Boli Cardiovasculare... The post Bolnav salvat de la moarte de medicii timisoreni. Din pacate, nu toti au sansa lui… appeared first on Renasterea banateana .

- Liga Nordului, partidul de extrema dreapta din Italia, a promis ca va introduce deportarea in masa a solicitantilor de azil, ca parte a unei reforme radicale a politicilor de migratie, daca va castiga alegerile de luna viitoare, scrie The Guardian .

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Ion Craciunescu a anunțat ca emigreaza, daca Razvan Burleanu caștiga alegerile de la FRF. Fostul arbitru Ion Craciunescu, 67 de ani, a declarat ca va parasi definitiv Romania, in cazul in care Burleanu caștiga un nou manadat la președinția FRF. ”Am luat o decizie importanta. In cazul in care Burleanu…

- Fostul arbitru Ion Craciunescu a facut o dezvaluire importanta in aceasta seara. Acesta a declarat ca va parasi definitiv Romania in cazul in care Burelanu caștiga un nou manadat la președinția FRF. "Am luat o decizie importanta. In cazul in care Burleanu caștiga alegerile, plec din țara, plec in America…

- Presedintele PCRM Vladimir Voronin considera ca formatiunea sa ar putea castiga viitoarele alegeri parlamentare si reveni la guvernare. El nu exclude ca ar personal ar putea sa candideze si la una dintre circumscriptiile uninominale, daca asa se va decide in cadrul partidului. Declaratiile au fost facute…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- "Simt datoria de a fi acolo," ca ''in '94. Nu vad in jur personalitati care pot face ceea ce am facut eu'' chiar daca ''exista si alte persoane care ar putea sa guverneze bine tara. Simt ca Italia inca mai are nevoie de mine'', a declarat Silvio Berlusconi, invitat la emisiunea ''Agora'' de pe Rai 3,…

- Alegerile din Italia vin intr-un moment prost. Un parlament fara majoritate va demonstra ca UE a devenit un concept mai puțin popular. Primele state afectate vor fi cele din periferia Europei, inclusiv Romania.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi spune ca va deporta 600.000 de imigranti ilegali din Italia. Se va întâmpla în cazul în care coalitia sa de centru-dreapta va câstiga alegerile din 4 martie, scrie The Guardian.

- In plina campanie electorala, Vladimir Putin face glume pe seama alegerilor prezidențiale rusești din 18 martie, curent. Acesta a declarat in cadrul unei vizite la o uizna de tractoare, ca daca nu caștica alegerile din 18 martie, va merge sa munceasca in calitate de tractorist.

- Gigi Becali este decis sa se implice in alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc in aprilie. Patronul FCSB il va susține pe Ionuț Lupescu și vrea sa se discute cu aceste și cu șefii Asociațiilor Județene de Fotbal. "Eu il votez doar pe Ionuț Lupescu. Vreau sa vorbesc cu el și sa il incurajez.…

- Nivelul de poluare in Italia, care este deosebit de critica in valea fluviului Po si, in general, in orasele din nordul tarii, a devenit din ce in ce mai mare. Din 39 de capitale de provincie, cinci au depasit limita de 100 de zile poluare excesiva. Torino (in zona gara Grassi) conduce clasamentul cu…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a ajuns duminica in fruntea primului tur al alegerilor prezidentiale, marcat de un puternic absenteism, si se va confrunta cu candidatul de stanga Stavros Malas in turul al doilea, peste o saptamana, potrivit Rador care citeaaza Le Vif. Liderul in varsta de 71…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a fost data disparuta de catre vecinii. Ingrijorati ca nu au mai vazut-o de saptamani bune, vecinii au alertat presa. ”Nici pe fiica ei nu am mai vazut-o, au disparut amandoua, nu stim nimic de ele. Sa nu se fi intamplat ceva rau, Doamne fereste. M-am…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia...

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Pompiliu Popescu este convins ca Ionuț Lupescu nu doar ca va candida pana la urma la șefia FRF, ci chiar va caștiga. Fostul medic al echipei naționale e de parere ca actualul președinte, Razvan Burleanu, chiar va lua in calcul și retragerea din cursa. "Sansele de a castiga conducerea fotbalului, pentru…

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, pune mișcarile de protest in oglinda, imaginand o situație in care PSD ar fi in opoziție, intr-o incercare de a acuza ipocrizia manifestanților.

- David George, tanarul de 18 ani din Vinerea, diagnosticat cu cancer galopant la nivelul oaselor, a plecat in Italia pentru operația care ii poate salva viața. Asociația “Ține de Tine!” a reușit sa stranga in doar 10 saptamani, suma de 23650 euro. „In doar 10 saptamani am reușit sa strangem suma de…

- Alegerile generale din Italia de la 4 martie - in care partidele eurosceptice sunt de asteptat sa inregistreze bune rezultate - ar putea submina fatal Uniunea Europeana, a declarat liderul francez de extrema-dreapta, Marine Le Pen, informeaza marti dpa. Aceste alegeri "ar putea marca cu…

- Un raport publicat de Senatul Statelor Unite a avertizat, vineri, ca este de asteptat ca Rusia sa incerce sa afecteze incercarea Serbiei de a adera la Uniunea Europeana si sa intervina in alegerile electorale care vor avea loc in Italia anul viitor, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat vineri, la finalul Comitetului Executiv ca alegerile pentru postul de presedinte al FRF vor avea loc la 18 aprilie.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII “Alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal vor…

- "Alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal vor avea loc pe 18 aprilie 2018. E prima oara cand se face anuntul de organizare a alegerilor cu mai bine de 90 de zile inainte, astfel ca fiecare candidat sa-si poata face campania. Aceasta propunere a venit la solicitarea membrilor Comitetului…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, e convins ca va caștiga intr-o maniera autoritara viitoarele alegeri de la FRF. "In 2005, in 2010, apoi in 2014, alegerile de la FRF au fost, de fiecare data, anuntate cu 30 de zile inainte. Sunt primele alegeri din istoria FRF care se anunta…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Fostul vicepreședinte al LPF și fundaș roman Alexandru Boc (71) de ani o vede pe FCSB campioana in 2018. De asemenea e convins ca Burleanu va caștiga alegerile și ca vor disparea mulți jucatori straini in Liga 1. "In primul rand va fi foarte important de cine va fi președinte al FRF. Eu cred ca va caștiga…

- Guvernul de la Roma a stabilit pe 4 martie data viitoarelor alegeri legislative dupa dizolvarea joi a parlamentului al carui mandat a ajuns la final, a anuntat presedintia Italiei, potrivit AFP. Consiliul de Ministri reunit dupa semnarea decretul de dizolvare a parlamentului de catre presedintele…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi Parlamentul, care urma sa ajunga curand la finalul mandatului, lansand oficial campania pentru alegerile parlamentare asteptate in martie, scrie AFP.

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Partidele care susțin independența Cataloniei, Impreuna pentru Catalonia (JxCat), Stanga Republicana a Cataloniei (ERC) și Unitatea Populara (CUP), au delcarat victorie in alegerile regionale, de ieri, din Catalonia. Cele trei partide au obținut o majoritate in Parlament, transmite euronews.com.

- Liberalii turdeni s-au declarat convinși ca vor caștiga alegerile locale din anul 2020. Daca, insa, convingerea lor este similara cu convingerea ca strazile Petru Maior și Albinei sunt in zona A de impozitare, cum au afirmat in mod incorect, atunci... e clar ca 2020 le va aduce vești neplacute. Read…

- Jenny Thirlaway, in varsta de 46 de ani, si-a ingrijit cu mult devotament sotul bolnav de cancer, Scott, in varsta de 43 de ani. Barbatul a aflat vestea crunta in timp ce gemenii lor, veniti pe lume prematur, se luptau pentru viata lor in spital. Din fericire pentru Scott, chimioterapia a…

- FIA a trmis o scrisoare de înștiințare Federației Spaniole de Fotbal privind implicarea politicului în alegerile prezidentiale, iar acum ibericii risca sa fie exclusi de la Cupa Mondiala din 2018, gazduit de Rusia.El Pais scrie ca Ministerul Sportului a propus noi alegeri…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, miercuri seara, ca va candida pentu un nou mandat de președinte la alegerile prezidențiale din 2018, transmite BBC News. Actualul lider de la Kremlin spune ca va schimba echipa. In cadrul unui discurs ținut in fața angajaților de la o fabrica de mașini din…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…