- O femeie din Vietnam care a petrecut mai mult de doi ani într-o închisoare din Malaysia, acuzata de uciderea fratelui vitreg al liderului nord-coreean King Jong Un a fost eliberata vineri, a declarat un traducator al ambasadei vietnameze, relateaza Mediafax citând Reuters. Doan…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un și omologul sau, președintele rus, Vladimir Putin s-au intalnit, joi, pentru primul lor summit la Vladivostok. Cand s-au vazut cei doi au dat mana și au participat la o ședința foto inainte de a se retrage pentru discuții alaturi de delegațiile care ii insoțesc. Președintele…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns, miercuri, in Rusia, urmand sa se intalneasca joi cucu președintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, potrivit agenției oficiale nord-coreeana, KCNA. Kim Jong Un a ajuns in Rusia cu trenul și a oprit in gara Khasan. Liderul de la Phenian…

- Vladimir Kolokoltsev, ministrul rus de Interne, va avea marți o intalnire oficiala cu Choe Pu-il, ministrul Securitații Poporului din Coreea de Nord, ca parte dintr-un „schimb planificat” de informații intre agențiile naționale de aparare dintre cele doua țari, relateaza agenția de presa Tass potrivit…

- Coreea de Nord s-a retras vineri din Biroul de legatura intercorean instalat in orasul nord-coreean Kaesong, ceea ce reprezinta un pas inapoi in eforturile in vederea unei apropieri de Phenian intreprinse de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza Reuters. Aceasta hotarare a…

- Un publicist francez a prezentat marti un rar ghid turistic dedicat Coreei de Nord, in care prezinta istoria, cultura si peisajele naturale ale acestei tari pe care o descrie drept "un stat comunist totalitar", dar i-a avertizat pe turisti sa nu ia cu ei aceasta publicatie in cazul unei eventuale vizite,…

- Va continua procesul vietnamezei acuzate de ucidere a lui Kim Jong Nam, fratele vitreg al liderului Coreei de Nord, dupa ce procurorii din Malaezia au respins cererea Vietnamului de a o elibera joi, anunța Reuters.