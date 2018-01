Stiri pe aceeasi tema

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- 14 accidente de munca, din care doua mortale, inregistrate la nivelul judetului in 2017 in Economie / Potrivit informatiilor furnizate de conducerea Inspectoraului Teritorial de Munca Teleorman, pe parcursul anului 2017, 12 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca si doua accidente mortale…

- Lemne de foc pentru 150 de familii sau persoane singure defavorizate social din municipiul Alexandria in Social / In prima sedinta din 2018 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Alexandria a fost aprobata achiziționarea de lemne de foc pentru familiile sau persoanele singure defavorizate…

- Un sofer a accidentat mortal un barbat care statea culcat pe sosea in Eveniment / Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut sambata, 6 ianuarie, pe Drumul European 70, pe raza localitatii Maldaeni. Un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism din direcția comunei Maldaeni…

- Accident rutier intre localitatile Poroschia si Tiganesti in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in urma cu putin timp, intre localitatile Poroschia si Tiganesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir.…

- Alexandrenii isi pot plati taxele si impozitele incepand de luni, 8 ianuarie in Social / Incepand cu data de luni, 8 ianuarie, alexandrenii isi pot achita taxele si impozitele locale aferente anului 2018, iar pana atunci, potrivit reprezentantilor Primariei Alexandria, se incaseaza doar amenzi de…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Cateva sute de solicitari la Ambulanta in minivacanta de Anul Nou in Eveniment / 572 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar amanata pentru intrarea in vigoare pana la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- Accident rutier cu victime pe DN6, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe Drumul Ntional 6, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, informeaza purtatorul de cuvant al ISU A.D. Ghica Teleorman,…

- Pe santatracker.google.com, utilizatorii vizioneaza, joaca, exploreaza taramuri inzapezite. Ei il pot cauta pe Mos Craciun pe aeroportul de la Polul Nord, afla care sunt traditiile de sarbatori in diverse parti ale globului, pot avea acces in laboratorul de programe unde realizeaza personaje importante…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…

- APIA Teleorman a demarat autorizarea platii finale pe suprafata in Economie / La finalul lunii noiembrie, APIA Teleorman a incheiat activitatea de autorizare a platii “in avans, suma totala autorizata in perioada octombrie – noiembrie, la nivelul judetului, fiind de 37 milioane euro, respectiv…

- Aproape 16.000 de someri in evidentele AJOFM Teleorman in Social / La nivelul judetului Teleorman, la sfarsitul lunii noiembrie, s-a inregistrat o rata a somajului de 10.63%, numarul somerilor luati in evidenta institutiei fiind de 15.801 persoane, informeaza purtatorul de cuvant al AJOFM Teleorman,…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Colonelul Manea Pompiliu a castigat concursul pentru functia de prim-adjunct al ISU Teleorman in Eveniment / Colonelul Manea Pompiliu Valentin a castigat concursul organizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru ocuparea postului de prim adjunct al inspectorului sef al ISU “A.D.…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATA in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click here to cancel reply. Name (required) Email…

- Accident rutier cu victime pe DJ503, la ieșirea din Videle spre Mosteni in Eveniment / Doi barbați au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs in dupa amiaza zilei de miercuri, 29 noiembrie, pe DJ 503, la iesirea din orașul Videle spre Mosteni. In accident au fost implicate…

- Seful serviciului de informatii interne din Germania (BfV), Hans-Georg Maassen, a acuzat luni companiile tech americane, intre care si Facebook, ca nu isi asuma suficient responsabilitatea pentru continutul site-urilor lor, subminand democratia pentru ca nu fac distinctie intre fapte si opinii, relateaza…

- Actiune de recrutare de personal pentru Danemarca, organizata de AJOFM in Economie / In cursul saptamanii trecute, reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman au organizat o actiune de recrutare de personal pentru Danemarca, pentru distribuitori de ziare si colete,…

- In contextul anchetei despre influențarea campaniei electorale din SUA prin rețelele sociale de catre grupuri din Rusia, oficiali ai Facebook, Google, Twitter și alții au recunoscut ca „nu au facut destule” pentru a combate fenomenul, dar au și incercat sa dea vina unii pe alții. Deocamdata știm ca…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a prezentat un nou trailer despre firul epic aflat la baza celui mai așteptat joc de lupte al momentului, DRAGON BALL FighterZ. Apariția unei gaști de clone, anunța o noua amenințare. Incidentele neplacute…

- La Garagau, o locuința a fost salvata in Eveniment / In cursul zilei de luni, 06 noiembrie a.c., pompierii militari roșioreni au fost alertați pe numarul unic de urgența 112 de izbucnirea unui incendiu la o locuința din satul Garagau, comuna Vartoape. Sosiți la locul evenimentului cu o autospeciala…

- Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confrunta jurnalistii de investigatii, precum si cei care se ocupa de fact checking se refera la verificarea imaginilor si a sursei continutului video publicat deseori pe Facebook, YouTube, Twitter etc.

- "Din primele informatii pe care le avem, a fost un act terorist ... un gest de lasitate intrucat au fost atacate persoane nevinovate care mergeau pe strada. Opt oameni au murit si peste 12 au fost raniti. Aceasta actiune a fost menita sa ne invinga spiritul. Dar cetatenii din New York nu se vor…

- Membri ai echipelor de conducere ale companiilor online Facebook, Twitter si Google vor fi audiati in Senatul Statelor Unite pe tema masurilor de siguranta adoptate dupa ingerintele Rusiei in campania electorala prezidentiala, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Facebook, Twitter si Google au servit ca platforme pentru propaganda Kremlinului in timpul alegerilor prezidentiale americane din 2016 iar tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe retelele sociale au fost mult mai vaste decat au fost estimate initial. Cei trei giganti ai…

- In Teleorman, judet preponderent agrar, cel mai dezvoltat domeniu este cel al serviciilor in Economie / Ultimele date facute publice de Directia Judeteana de Statistica arata ca, la nivelul judetului, sunt inregistrati 55.555 de salariati, iar cei mai multi, peste 32.800, sunt in domeniul serviciilor,…

- Trump a reiterat faptul ca presupusele contacte intre apropiati ai sai si oficiali rusi pentru influentarea rezultatului scrutinului prezidential din SUA reprezinta un caz fals, iar o investigatie ar trebui sa fie demarata in cazul unor actiuni ale Partidului Democrat si ale lui Hillary Clinton.…

- Accident rutier cu victime, la Peretu in Eveniment / Un accident rutier cu victime a avut loc in dupa amiaza zilei de sambata, 28 octombrie, pe Drumul Național 6, pe raza localitații Peretu, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D.Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Conform…

- Tir rasturnat pe centura ocolitoare a Alexandriei in Eveniment / Un tir ce transporta produse electronice s-a rasturnat in urma cu putin timp pe centura ocolitoare a Alexandrei, informeaza ISU “A.D.Ghica”. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU, mr. Gelu Dragomir, accidentul a…

- Rețeaua internaționala TechHub, din care face parte și TechHub Bucharest, singurul spațiu de coworking din România dedicat exclusiv profesioniștilor în tehnologie, conecteaza principalele hub-uri de tehnologie din Europa și US prin deschiderea unui nou spațiu în New York City.…

- Primarii sunt dezamagiti si ingrijorati in Politic / Se vorbeste tot mai mult si mai insistent ca primarii sunt destul de dezamagiti si ingrijorati ca nu gasesc constructori pentru proiectele pe care le-au finalizat in ce priveste documentatia si urmeaza sa le scoata la licitatie. Nu stim cat este…

- In august s-au nascut mai multi copii decat in iulie. Sporul natural ramane insa negativ in Teleorman in Social / Potrivit informatiilor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, in luna august a anului curent s-au nascut 268 de copii, cu 40 mai multi decat in luna iulie. Totodata, conform sursei…

- O mașina a cazut in raul Olt, pe raza localitații Islaz in Eveniment / In dupa amiaza zilei de sambata, 21 octombrie, un autoturism a cazut in raul Olt, pe raza localitații Islaz, pentru persoana din mașina neexistand pericolul de inec, adancimea apei in zona fiind de circa 30 cm, potrivit purtatorului…

- Congresul American vrea sa reglementeze modul in care se face campanie electorala pe platformele sociale. Mai mulți democrați, susținuți de Republicanul John McCain, fost candidat la președinție, au introdus un act legislativ care prevede ca regulile care se aplica posturilor radio și de televiziune,…

- 11 firme din Teleorman, amendate de Fisc cu peste 2,5 milioane de lei in Economie / Inspectorii fiscali teleormaneni au verificat, in cursul lunii septembrie a acestui an, 58 de firme, in urma verificarilor, fiind stabilite sume suplimentare de 12,73 milioane lei la bugetul de stat, informaza Agentia…

- Compania Niantic, care dezvolta Pokemon Go, a confirmat ca „parti terte” au accesat in mod neautorizat platforma jocului, informeaza CNN. „Este clar din imaginile pe care le-am primit de la CNN ca platforma jocului nostru online a fost accesata si utilizata abuziv de parti terte, in campanii de promovare,…

- Campania serviciilor secrete ruse de influentare a opiniilor inaintea scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016 a utilizat platformele online Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr si Pokemon Go, arata o investigatie CNN. ...

- Compania Niantic, care produce Pokemon Go, a confirmat ca "parti terte" au accesat in mod neautorizat platforma jocului online, informeaza CNN. "Este clar din imaginile pe care le-am primit de la CNN ca platforma jocului nostru online a fost accesata si utilizata abuziv de parti terte,…