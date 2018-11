Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii japonezi vor sa puna sub acuzare si compania auto Nissan Motor, dupa ce presedintele Carlos Ghosn a fost arestat pentru ca ar fi incalcat legislatia financiara din Japonia, potrivit CNBC, care citeaza cotidianul nipon Asahi Shimbun.

- Președintele Nissan și CEO-ul Renault a fost arestat ieri in Japonia, pentru fals in declarații privind veniturile sale, iar vestea a zguduit constructorul japonez și industria auto. Procurorii japonezi l-au reținut pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta a mințit in declarațiile financiare din ultimii ani…

- Reactia ministrului a venit in contextul in care fiul liderului PSD Liviu Dragnea, Valentin Stefan Dragnea, detine o ferma de porci in judetul Teleorman, scrie News.ro. Primul caz de pesta porcina africana a fost confirmat marti in judetul Teleorman, virusul fiind descoperit la un porc mort, aruncat…

- Republica Moldova este interesata de relatii bune cu Turcia, insa contextul in care este intreprinsa vizita presedintelui turc ridica anumite semne de intrebare. De aceasta parere este editorialistul Nicolae Negru, transmite IPN.

- Consiliul Concurentei sustine ca preluarea de catre Unilever a celui mai mare producator de inghetata din Romania, Betty Ice, cauzeaza anumite ingrijorari concurentiale, chiar daca grupul anglo-olandez s-a oferit sa renunte la cateva mii de vitrine frigorifice si a fost de acord cu scaderea cotei de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, întrebat miercuri de aderarea României la Spatiul Schengen, ca reprezentantii Comisiei Europene vor ca tara noastra sa adere, însa sunt semne de întrebare suplimentare în

- Avand in vedere creșterea neobișnuit de mare a valorii despagubirilor destinate terenurilor propuse spre expropriere pentru proiectul Centurii Est a municipiului Arad, USR Arad cere Consiliului Județean vizarea raportului de evaluare de catre un evaluator verificator. Recent, valoarea stabilita pentru…