- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, spera ca tara sa va fi gazda turneului final al EURO 2024 si spune ca va fi prezent la Nyon cand UEFA va lua decizia in acest sens, scrie agerpres.ro.

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru a participat, in perioada 25-26 august, pentru a cincea oara consecutiv, la evenimentul ”Zilele Brandenburg – Ediția a XVI-a”, la invitația oficialitaților germane, in cadrul manifestarii desfașurate in Wittenberge, la circa 160 km de Berlin. Deja, cetațenii…

- Bayern Munchen a inceput cu dreptul cursa pentru al șaptea titlu consecutiv in Bundesliga. Trupa lui Niko Kovac s-a impus cu 3-1 in fața celor de la Hoffenheim, in primul meci al noului sezon al campionatului din Germania.

- Perioada de cinci luni din aprilie pana in august ar putea deveni cea mai fierbinte si arida care a afectat Germania de la debutul inregistrarilor meteorologice, in 1881. Vremea tipica pentru perioada de vara a fost inregistrata pe teritoriul Germaniei incepand din luna aprilie, a declarat un purtator…

- Gorila Fritz, care era, la 55 de ani, cea mai batrana din specia ei in Europa, a fost eutanasiata luni dupa ce a devenit tot mai slabita in ultimele zile, a anuntat gradina zoologica din Nurnberg, relateaza DPA. Gorila Fritz, care s-a nascut in Camerun in 1963, a fost primita de gradina zoologica din…

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Grecia va primi inapoi pe teritoriul sau 1500 de solicitanti de azil aflati in prezent in Germania, in cadrul acordului convenit intre cele doua tari in urma summitului european de la sfarsitul lui iunie cu privire la gestiunea migratiei, a indicat miercuri ministrul grec pentru politica migratorie,…

- Lideri ai opozitiei democrate din Congresul SUA l-au criticat pe presedintele republican Donald Trump pentru derapajele sale verbale la adresa Germaniei inainte de summitul NATO de la Bruxelles, relateaza miercuri agentia DPA. ''Insultele fara rusine ale lui Donald Trump si denigrarea…