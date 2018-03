Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al PSD, considera ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de prima doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu aceasta.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut o declaratie despre Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), producatorul de caldura si apa calda pentru consumatorii racordati la sistemul centralizat din Bucuresti, care nu e sustinuta de cifre. Edilul a spus de curand ca institutia pe care…

- In functia de presedinte executiv a fost aleasa premierul Viorica Dancila, in favoarea contracandidatilor sai, Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andonescu. De asemenea, pentru functia de secretar general a fost votat si isi pastreaza functia Marian Neascu. Pentru functiile de vicepresedinti pe Regiunea…

- Congresul PSD de sambata va avea un rezultat previzibil: liderii incomozi pentru Dragnea vor fi indepartați din funcții, iar șeful PSD va primi un vot simbolic de reconfirmare. Dar o atenție deosebita merita jocul facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in aceste zile premergatoare Congresului:…

- Gabriela Firea, edilul din Bucuresti, a anuntat ca isi va da demisia din toate functiile PSD, in situatia in care nu se rezolva problemele grave ale Capitalei. Firea este suparata pe Guvern, deoarece ministrii PSD se lasa condusi de directorii si comisiile din perioada tehnocratilor, scrie Ziare.com.…

- Mihai Tudose a declarat luni, dupa ședința Cex, ca nu va candida pentru funcția de președinte executiv și a comentat declarațiile primarului Capitalei, Gabriela Firea, care a criticat modul in care a lucrat cu Guvernele Grindeanu și Tudose.„S-a referit la toate guvernele și confirm și eu ca…

- ”Consider ca este o sinucidere politica faptul ca in PSD sunt framantari care nu au pana la urma o motivatie foarte clara si foarte exacta”, a spus Gabriela Firea la Palatul Parlamentului, inainte de CExN. Primarul Capialei a adaugat ca a exprimat unele nemultumiri, pe altele le-a pastrat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dat un raspuns public primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, care luni a vorbit despre neimpliniri și bețe in roate ce ar fi puse din partea Guvernului.

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Codrin Ștefanescu o susține pe Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a avut un discurs furibund la adresa conducerii PSD, chiar inainte de Comitetul Executiv al partidului."Daca vrem sa avem grija de oameni, trebuie sa avem grija și de colegii de partid, pentru ca nu putem sa chemam 4000…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura.Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit miercuri, în Piata Constitutiei, despre modul în care se desfasoara deszapezirea. Ea a purtat o caciula de blana, care, cel mai probabil, era confectionata de vulpe.

- Consilierul general al USR, Roxana Wring, a sustinut, marti, pe Facebook, faptul ca Patriarhia ar intentiona sa construiasca in nordul Capitalei un ansamblu rezidential. In replica, Patriarhia Romana a precizat ca informatiile Roxanei Wring sunt false.„Terenul despre care este vorba apartine…

- Asta inseamna sa fii ”bazat”. Un fost viceprimar iși face bloc cu viteza turbo Un proiect imobiliar poate avansa și foarte rapid, cum e normal cand respecta toate prevederile legale. Sau cand dezvoltatorul este conectat la realitațile vieții din Primarie. Știți discuțiile despre cât de greu…

- Consilierul general critica masura inchiderii scolilor din Bucuresti. „Mie mi se pare inoportuna si parintii cu care am vorbit aseara si azi dimineata mi-au spus ca li se pare la fel de nepotrivita ca cea de anul trecut. Anul asta e si mai putina zapada. Cred ca doamna Gabriela Firea este foarte preocupata…

- A¢AEAzScolile vor fi inchise luni si marti in BucurestiA¢AEA�, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, duminica la sedinta comandamentului de iarn?. Decizia a fost luata avand AƒA®n vedere avertizarea de cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul. A¢AEAzDin analiza pe care am realizat-o,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.

- Consilierul general USR Roxana Wring spune ca bugetul Capitalei, adoptat in sedinta de joi a CGMB, este nerealist si lipsit de viziune, iar reprezentantul PNL Ciprian Ciucu este de parere ca proiectul a fost cosmetizat pentru a parea unul echilibrat. "Este un buget lipsit de viziune de…

- Bucureștiul are un centru ultra-modern de intervenție în caz de catastrofe, cu buncar antiatomic și tehnologie de ultima generație, dar nu îl folosește! Deși cladirea a fost inaugurata în octombrie 2016 de primarul Gabriela Firea,

- La ieșirea de la ședința Cex al PSD, primarul Capitalei, Gabriela Firea a anunțat ca Congresul PSD convocat pentru luna martie va reafirma nu doar sprijinul pentru Liviu Dragnea, ci și stabilirea unui candidat la președinția Romaniei din partea...

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- “Destinsa Doamna Primar General al Capitalei, Am luat la cunostinta despre preocuparile dumneavoastra legate de penetrari, strapungeri si supralargiri. Acu’ eu ce sa va spun, sunt unii pentru care solutiile urbanistice se opresc aici. Si v-au propus, pe cale de consecinta, siluirea Caii Calarasilor.…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia "legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Incidentul de ieri, produs pe raza aeroportului Otopeni, care l-a avut in prim paln pe “taximetristul pistolar” care si-a amenintat clientii cu arma pe care o avea in autoturism, a stranit furia Gabrielei Firea. “Primarul General al Capitalei atrage atentia public asupra faptului ca Primaria Municipiului…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca atat ea cat si primarii de sectoare ii propun pe Rodica Nasar la Ministerul Sanatatii, pe George Ivascu la Cultura si pe Ecaterina Andronescu la Educatie. De asemenea, edilul si-a anuntat sustinerea pentru revenirea Rovanei Plumb.

- ♦ Tranzactia este estimata la 10 milioane de euro, iar terenul poate sustine dezvoltarea a 600 de apartamente ♦ In zona lucreaza deja peste 40.000 de corporatisti, in cladiri precum Oregon Park, Floreasca Park, North Gate, Cubic Center sau Swan. Petre Niculae, antreprenorul…

- In ultimii ani, retelele de socializare au castigat tot mai mult teren, in detrimentul discutiilor face-to-face sau a celor telefonice, in ceea ce priveste relationarea. Tot mai multi sunt cei care prefera sa butoneze de zor tastatura PC-ului, a laptopului sau cea a telefonului mobil in cautare de parteneri…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Romania TV, ca o treime din Guvern se va improspata, ea precizand ca spera sa fie cat mai multe femei ministru. Despre programul de guvernare, Firea a precizat ca iși va pastra in esența aceleași prevederi dar ca va introduce cateva programe…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a fi analizate masurile ce se impun dupa ninsoare. La sedinta, au participat toti factorii implicati in programul de deszapezire din Capitala....

- Liviu Dragnea sare in ajutorul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, dupa ce proiectul de preluare a unui teren situat in soseaua Pipera nr. 55 din administrarea RATB pentru realizarea Spitalului Metropolitan a fost respins, miercuri, de CGMB.Vezi și: Liviu Dragnea și PSD, vinovații…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Cinci proiecte de investiții imobiliare vor fi discutate la ședința din aceasta saptamana a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (CTUAT), condusa de primarul Cristi Misaila. Cele mai mari proiecte se refera la construcția unui bloc de șase etaje in zona Gradiniței…

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- În timp ce Dragnea si Tudose îsi disputau partidul, într-o sedinta cruciala pentru viitorul PSD, de la Comitetul Executiv lipesau câtiva lideri cheie în jocul puterii din PSD. Dragnea nu s-a putat baza pe mâna sa dreapta, secretarul general al partidului…

- Comitetul Executiv Național al PSD decide luni soarta Guvernului; Tudose și Dragnea iși impart taberele, organizațiile județene anunțand, rand pe rand, in cursul zilei de sambata, prin mesaje publice postate pe paginile de socializare, cum se poziționeaza in razboiul dintre șeful Executivului și actuala…

- Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, are un fiu vitreg cu care nu se intelege deloc. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993. In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani, iar 8 luni mai tarziu Gabriela Firea s-a recasatorit, cu primarul localitatii…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro în cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin

- O noua clinica medicala, destinata bucurestenilor, a fost inaugurata, ieri, in prezenta Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul bisericii Ortodoxe romane, a primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, secondat de edilul sef al Sectorului 6, Gabriel Mutu, si a directorului general al SGASPC (Direcția…