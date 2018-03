Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki a notat, sambata, pe Twitter, ca incurajeaza mereu fanii sa isi incurajeze favoritii, insa la meciul sau cu Monica Puig, din turul doi al turneului Miami Open, s-au depasit anumite limite, unii spectatori jignind-o si amenintandu-i familia.Citește și: Una…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a povestit, sambata, la o zi dupa meciul pierdut in fata Monicai Puig (6-0, 4-6, 4-6, in turul al doilea la Miami) cateva scene oribile care s-au petrecut in timpul meciului in care si-a infruntat una dintre cele mai bune prietene din circuit.

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki a fost eliminata surprinzator in turul al doilea a turneului WTA de la Miami. A doua favorita a competitiei din Florida a pierdut cu 6-0, 4-6, 4-6 partida cu Monica Puig din Puerto Rico.

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) considera ca nicio jucatoare din circuit nu o poate invinge cand este in forma maxima. Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) debuteaza in sambata noapte la Miami, impotriva campioanei olimpice, Monica Puig. "Nu ma uit niciodata sa vad cu cine joc. Pur și simplu…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki afirma ca i-ar fi "imposibil" sa calce pe urmele bunei sale prietene Serena Williams si sa revina in circuitul profesionist dupa ce ar aduce pe lume copil, asa cum a facut campioana americana. "Serena este o sportiva incredibila. Ii place sa…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si-a asigurat prezenta pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, si va intra direct in runda a doua, unde o va infrunta pe castigatoarea dintre Veronica Cepede Royg (Paraguay) si o jucatoare venita din calificari.…

- Dupa ce a ajuns pana in semifinale la Indian Wells, Simona Halep si-a marit avansul fata de urmaritoare, acum daneza Caroline Wozniacki aflandu-se la 860 de puncte in urma Simonei. Jucatoarea noastra a bifat saptamana cu numarul 19 in fruntea ierarhiei mondiale.

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Simona Halep va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala.In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu,…

- Simona Halep indura chinuri fizice dupa ce a fost diagnosticata cu tendinita, dar constanteaca sta excelent din punct de vedere moral. Halep va reveni luni pe primul loc in lume, fiind sigura ca va ramane in fotoliul de lider pentru inca cel putin trei saptamani. Halep nu va putea fi detronata…

- Caroline Wozniacki a explicat de ce a hotarat sa nu participe la turneul de la Dubai in urma caruia Simona Halep va reveni in fruntea clasamentului WTA. Jucatoarea din Danemarca va pierde toate punctele acumulate anul trecut la Dubai, iar incepand de luni Simona ii va lua fața. In varsta de 27 de ani,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kitova, recenta castigatoare a turneului de la Doha, a declarat forfait pentru turneul WTA de la Dubai, din cauza unei accidentari la un picior, au anuntat organizatorii competitiei din Emiratele Arabe Unite, citati de AFP. Forfaitul cehoaicei, numarul 10…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, pe daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Doha. Desi a pierdut in semifinale, Wozniacki se va mentine pe prima pozitie mondiala, in ierarhia ce va fi publicata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, dupa ce a invins-o pe letona Anastasija Sevastova cu 6-4, 6-3. Halep (26 ani) a obtinut o victorie…

- Monica Niculescu a pierdut in optimile de la Doha cu liderul mondial Caroline Wozniacki. Dar ceea ce s-a intamplat in primul set al disputei a fost inconfortabil pentru jucatoarea noastra. Caroline s-a dus la arbitru si i-a reprosat faptul ca Monica Niculescu tipa prea tare in timpul punctelor, atunci…

- MONICA NICULESCU-CAROLINE WOZNIACKI ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, miercuri seara, in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, dupa ce Magdalena Rybarikova (Slovacia) a abandonat…

- Simona Halep poate reveni rapid pe primul loc dupa ce Caroline Wozniacki a anunțat ca nu va participa la turneul de la Dubai. Astfel, diferența dintre Wozniacki, aflata pe primul loc mondial și Simona Halep se reduce semnificativ. În acest moment Simona Halep…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki si-a marit avansul fata de a doua clasata in ierarhia mondiala feminina (WTA), romanca Simona Halep, cu 99 de puncte, in clasamentul publicat luni. Wozniacki a participat la Sankt Petersburg saptamana trecuta si a ajuns pana in sferturile de…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie. Simona Halep, locul 2 WTA, a fost desemnata, pentru performantele sale, drept cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie, in circuitul profesionist de tenis feminin, conform Mediafax. Tenismenei i-a fost desemnat acest…

- Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului din Sankt Petersburg de Daria Kasatkina, scor 6-7(2), 3-6. Jucatoarea daneza a preluat șefia clasamentului WTA dupa ce a detronat-o pe Simona Halep cand a caștigat finala Australian Open de luna trecuta. Daria…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Romanca Simona Halep, daneza Caroline Wozniacki, germanca Angelique Kerber si ucraineanca Elina Svitolina candideaza la titlul de cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in ancheta realizata pe site-ul circuitului feminin de tenis (WTA).

- Simona Halep, locul doi mondial, a fost nominalizata, luni, la titlul de jucatoarea lunii ianuarie, fanii putand vota pe site-ul wtatennis.com pana joi.Halep a castigat in ianuarie turneul de la Shenzhen la simplu si dublu si a fost finalista la Australian Open, scrie news.ro. Citește…

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Melbourne, ca in urmatoarea perioada se va odihni deoarece este epuizata dupa meciurile de la Australian Open. "Urmeaza odihna pentru mine pentru ca sunt epuizata. Trebuie sa fac si niste…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internata timp de patru ore in spital pentru deshidratare, in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat canalul ESPN, citat de WTA Insider. Halep, invinsa cu 7-6 (2),…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- "Am visat acest moment de multi, multi ani. Astazi este un vis care s-a implinit. Tremur toata, imi vine sa plang", a spus Caroline Wozniacki, dupa castigarea Australian Open 2018. Citeste si Simona Halep a pierdut dramatic finala la Australian Open 2018. A luptat admirabil, dar a cedat fizic…

- Ce a spus Simona Halep la conferința de presa de dupa semifinala cu Angelique Kerber, caștigata joi, 6-3, 4-6, 9-7, și calificarea in premiera in finala de la Australian Open. Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca poate a treia sa finala de Grand Slam, pe care o va juca sambata la Melbourne,…

- Jucatoarea frantuzoaica Alize Cornet (42 WTA) risca grave sanctiuni dupa ce a lipsit intentionat de la 3 controale antidoping inopinate. Anuntul a fost facut azi de Federatia Franceza de Tenis, iar o prima decizie a fost stabilita deja: Cornet nu a fost inclusa in echipa de Fed Cup a Frantei pentru…

- Victoria reusita miercuri de Simona Halep (1 WTA) in sferturi la Australian Open, scor 6-3, 6-2 cu Karolina Pliskova (6 WTA), este de o importanta uriasa! Pe langa faptul ca s-a calificat in prima semifinala a carierei la Melbourne, Halep da un tun financiar, eliminand in acelasi timp o rivala din…

- Carles Puigdemont a afirmat ca, datorita noilor tehnologii, poate conduce Catalonia de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press. Anunțul lui Puigdemont…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon. SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018 Simona Halep isi poate asigura inca o saptamana pozitia de lider WTA daca…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a abandonat in optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marti, in setul al treilea al meciului cu sarboaica Aleksandra Krunic, dupa ce castigase primul set cu 7-5,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p).

