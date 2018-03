Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki a notat, sambata, pe Twitter, ca incurajeaza mereu fanii sa isi incurajeze favoritii, insa la meciul sau cu Monica Puig, din turul doi al turneului Miami Open, s-au depasit anumite limite, unii spectatori jignind-o si amenintandu-i familia. „Seara trecuta…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminata in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami, scor 6-0, 4-6, 4-6, de Monica Puig (24 de ani, 82 WTA). Dupa meci, daneza a postat pe contul de Twitter un mesaj cutremurator, dezvaluind ca a primit amenințari cu moartea in timpul partidei.…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 0-6, 6-4, 6-4, de portoricana Monica Puig, intr-o partida disputata vineri. Puig, campioana…

- Jucatoarea de tenis Mandy Minella, locul 297 WTA, revenita in activitate dupa ce a nascut, s-a declarat impotriva schimbarii regulamentului de stabilire a capilor de serie la turnee, dezbatere pusa in prim-plan de directorul Miami Open, James Blake, dupa ce Serena Williams trebuie sa evolueze la competitii…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii ieri, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, care i-a revenit in cele din…

- Jucatoarea belgiana Yanina Wickmayer, locul 109 WTA, a acces, luni, in ultimul tur al calificarilor la Miami Open, faza in care o va intalni pe Monica Niculescu. Wickmeyer, favorita 21 in calificari, a trecut in primul tur de meciul Olivia Rogowska (Australia, 145 WTA), scor 6-4, 6-7 (3), 6-4.Monica…

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. UPDATE 09:50 Simona Halep, dupa infrangeerea cu Naomi Osaka: Nu am fost pregatita Simona Halep, locul…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina. Wozniacki, care spera sa castige…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Simona Halep va reveni in fotoliul de lider si va avea un avans confortabil de 440 de puncte in clasamentul de saptamana viitoare, dupa ce Wozniacki nu s-a inscris la turneul de la Dubai (19-24 februarie). Jucatoarea din Danemarca, aflata inca pe locul 1 WTA, a explicat decizia prin care o…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, numarul 21 mondial, a castigat turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe spaniola Garbine Muguruza (4 WTA), cu 3-6, 6-3, 6-4, dupa ceva mai mult de doua ore de joc. Kvitova…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 3-6, 7-6 (3), 7-5, in fata cehoaicei Petra Kvitova, numarul 21 mondial.

- Petra Kvitova a reușit sa se califice in finala turneului din Qatar dupa ce a invins-o pe Caroline Wozniacki intr-un meci de peste doua ore și jumatate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5. Jucatoarea din Cehia a cedat primul set destul de categoric, in doar 31 de minute. In acest set Kvitovei nu i-a mers deloc…

- ELISE MERTENS - SORANA CIRSTEA LIVE la DOHA. ONLINE STREAM Digi Sport Qatar Open - VIDEO. Sorana Cirstea o infrunta azi la Doha pe Elise Mertens in turul secund la Qatar Open. Partida incepe la ora 16:00 și este LIVE VIDEO pe DigiSport. De altfel, miercuri vor juca toate cele patru romance…

- Simona Halep poate reveni rapid pe primul loc dupa ce Caroline Wozniacki a anunțat ca nu va participa la turneul de la Dubai. Astfel, diferența dintre Wozniacki, aflata pe primul loc mondial și Simona Halep se reduce semnificativ. În acest moment Simona Halep…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, fiind invinsa, vineri, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numarul 8 si locul 23 WTA.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Melbourne, ca in urmatoarea perioada se va odihni deoarece este epuizata dupa meciurile de la Australian Open. "Urmeaza odihna pentru mine pentru ca sunt epuizata. Trebuie sa fac si niste…

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata ieri dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata sambata seara si externata patru ore mai tarziu. Alaturi de informatiile oferite, sursa citata…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost învinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sâmbata, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. SIMONA HALEP si KAROLINA PLISKOVA vor juca al treilea meci al zilei pe Rod Laver Arena, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA…

- UPDATE Partida a fost amânata pentru 06.50. Ea se va disputa dupa terminarea meciului de pe tabloul masculin dintre Chang și Sandgren. SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a salvat doua mingi de meci in partida castigata cu 3-6, 6-2, 7-5 in fata croatei Jana Fett, miercuri la Melbourne, calificandu-se in turul al treilea al Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului. Wozniacki…

- Jucatoarea româna de tenis Mihaela Buzarnescu a fost învinsa de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, cu 6-2, 6-3, luni, la Melbourne, în prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, cu 6-2, 6-3, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Wozniacki (27 ani), numarul doi mondial, s-a impus dupa o ora si 11 minute.…

- Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki. Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda), potrivit site-ului WTA. …