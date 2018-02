Stiri pe aceeasi tema

- A tacut cat a tacut dupa ce Simona Halep a pierdut finala Australian Open, insa, in urma cu cateva ore Radu Banciu a rabufnit la adresa tenismenei. Moderatorul emisiunii "Lumea lui Banciu" a insultat-o pe sportiva care s-a facut remarcata la cele mai importante competitii de tenis din ultimul an. Printre…

- Finala Halep – Wozniacki, de la Australian Open, cel mai urmarit eveniment sportiv din istoria Eurosport Romania. Meciul, privit de 1.389.000 de telespectatori. Eurosport Romania a difuzat in exclusivitate pentru Romania primul turneu de Mare Șlem al anului. Finala de sambata, 27 ianuarie, dintre Simona…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Sportiva noastra a vorbit despre programul din viitorul apropiat, insa n-a spus niciun lucru concret, fiind inca in dubii prezența sa la FED Cup din cauza accidentarii la glezna. "Cat de lunga va fi vacanța…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Meciul a fost laudat de toata lumea, intensitatea și echilibrul fiind cele mai potrivite cuvinte pentru a descrie infruntarea. Totuși, au fost și momente criticate de fani, iar Simona Halep pare ca este in mijlocul…

- Patronul de la FCSB a reactionat dur la scurt timp dupa ce Simona Halep si-a pierdut azi titlul de nr. 1 WTA in finala de la Australian Open. Gigi Becali a facut declaratii transante. Va reamintim ca romanca noastra a fost invinsa de tenismena daneza Caroline Wozniacki intr-un meci extrem de tensionat…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat victoria in finala de la Australian Open si s-a aratat increzatoare ca va mai avea oportunitatea de a castiga un turneu de Grand Slam.

- Simona Halep a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6 finala Australian Open 2018, jucata impotriva danezei Caroline Wozniacki. Meciul a durat 2 ore si 53 de minute. Este a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele doua de la Roland Garros. Infrangere dureroasa pentru Simona Halep in finala Australian…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep (1 WTA) a caștigat setul secund al finalei Australian Open, scor 6-3, in fața lui Caroline Wozniacki, reușind doua lovituri spectaculoase. Partida este liveTEXT AICI. Game-ul 3 al setului secund a fost cel mai disputat al partidei. Simona Halep l-a inchis dupa mai bine de 11 minute, cu…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca astazi de la 10:30 in finala Australian Open. Fanii danezi au luat cu asalt arena Rod Laver cu o ora inaintea partidei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT AICI și in direct pe Eurosport 1. ...

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca astazi, de la 10:30, cu primul titlu de Mare Șlem din cariera pe masa. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT AICI și in direct pe Eurosport 1. Experții australieni au facut o ultima analiza, cu doar cateva ore inaintea finalei Australian…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Multi romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Pe 25 octombrie 2017 a avut loc ultima intalnire directa dintre Simona si Caroline, intr-un meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor. Daneza a castigat de-o maniera categorica, Wozniacki cedand doar doua game-uri (6-0, 6-2). Atunci, Halep nu a prins o zi prea buna: a intrat in jocul de uzura…

- Sportiva romanca in varsta de 26 de ani se pregatește pentru unul dintre cele mai grele meciuri ale carierei sale, cel de sambata, cu prietena Serenei Williams, daneza Caroline Wozniacki. Dupa cum știm, romanca noastra, numarul 1 mondial in tenisul feminin, a invins-o astazi, intr-un meci dramatic,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Virgina Ruzici,…

- FCSB – Admira Wacker (ora 17.00). Elevii lui Dica joaca azi al doilea amical al iernii. Unde se vede jocul. FCSB se pregatește pentru sezonul de primavara in cantonamentul din Spania, unde azi o va intalni pe cunoscuta grupare austriaca Admira Wacker. In primul joc de pregatire, disputat in Turcia,…

- Simona Halep a scris istorie pentru Romania reusind sa se califice in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open. Romnca noastra va juca sambata pentru marele trofeu urmand a se duela cu daneza Caroline Wozniacki. Meciul o sa fie de poveste pentru ca aduce fata in fata primele doua clasate…

- Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open, acolo unde o va intalni pe Caroline Wozniacki (numarul 2 WTA), intr-un meci cu dubla semnificație: trofeul unui turneu de Mare Slam și locul I in ierarhia WTA. Meciul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki va avea loc, sambata, cu incepere de…

- Simona Halep a obtinut o victorie dramatica in semifinala de la Australian Open cu Angelique Kerber, impunandu-se dupa un thriller de 3 ore, scor 6-3, 4-6, 9-7. La interviul de pe teren de dupa meci, Simona a analizat victoria incredibila reusita in fata lui Kerber, anticipand ca va avea parte de un…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 6, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In acest inceput de an, daneza de 27 de ani, este una dintre cele mai in forma jucatoare. Dupa ce in 2017 a caștigat…

- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat in finala de sambata a turneului de la Australian Open. Daneza a trecut de belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA, scor 6-3, 7-6 (2). Va juca impotriva invingatoarei meciului Simona Halep - Angelique Kerber.Caroline a inceput excelent meciul. La…

- Va urma apoi, nu inainte de ora 05.00, cealalta semifinala, in care se vor intalni daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, si jucatoarea belgiana Elise Mertens, locul 37 WTA. Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu…

- Dupa înfrângerea în fata Carolinei Wozniacki, sportiva din Spania Carla Suarez Navarro mizeaza pe un ultim act între numarul unu mondial, Simona Halep, si învingatoarea de la Turneul Campioanelor, daneza care a învins-o azi. Caroline…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca miercuri in sferturi la Australian Open, contra cehoaicei Karolina Pliskova. Partida nu va incepe mai devreme de ora 06:00, ora Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. ...

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca miercuri in sferturi la Australian Open, contra cehoaicei Karolina Pliskova. Partida nu va incepe mai devreme de ora 06:00, ora Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Karolina Pliskova, locul 6 WTA, este cea mai periculoasa adversara pe…

- Simona Halep a avut parte de un meci istovitor contra americancei Lauren Davis, pe care a învins-o dupa trei ore si 45 de minute. A fost al treilea cel mai lung meci din istoria Australian Open, din competitie feminina, însa nu si cel mai lung meci jucat de vreo românca la…

- Caroline Wozniacki s-a calificat miraculos in turul 3, dupa un thriller cu Jana Fett. Simona Halep a fost aproape sa scape de o adversara in lupta pentru supremația mondiala și pentru titlul de la Australian Open. Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA), care trecuse de Mihaela Buzarnescu in primu tur,…

- Simona Halep a declarat, marti, dupa accidentarea suferita in meciul cu Destanee Aiava, ca este ingrijoarta deoarece a mai avut probleme la glezna. Halep s-a accidentat la aceeasi glezna in 2014, in meciul disputat chiar cu viitoarea adversara de la Melbourne, Eugenie Bouchard, in semifinalele turneului…