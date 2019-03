Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 martie 2019 se implinesc 30 de ani de cand omul de știința britanic Tim Berners-Lee a lansat lucrarea "Information Management: A Proposal" - "Managementul informației: O propunere", care a marcat crearea World Wide Web, omniprezentul "www" de pe

- World Wide Web abreviat www, numit scurt și web, care în engleza înseamna &"pânza&" (de paianjen); de multe ori este confundat cu rețea este totalitatea

- Tim Berners-Lee a inventat World Wide Web in timp ce lucra la CERN (Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare; Geneva). Decizia lui din 12 martie a dus la nasterea www, folosit astazi de miliarde de oameni. Propunerea lui presupunea existenta unui sistem de link-uri hypertext, posibilitatea de…

- Inventatorul World Wide Web, Tim Berners-Lee, avertizeaza cu privire la trei probleme grave cu care se confrunta internetul la 28 de ani de la inventia sa. Prima si cea mai grava dintre ele: pierderea controlului asupra datelor personale.

- Noțiunea de știri false continua sa fie amplu dezbatuta, iar inventatorul World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, discuta despre aceasta. Acesta arata ca practicile de colectare a datelor, dar și folosirea unor algoritmi neințeleși pe deplin conduc la dezinformari și la campanii politice targetate. Berners-Lee…

- Specific, acesta a identificat trei amenintari importante: pierderea controlului asupra datelor cu caracter personal, raspandirea de stiri false si lipsa de transparenta si reglementari a campaniilor electorale in mediul online.Informaticianul britanic a subliniat modul in care publicitatea electorala…

- Tim Berners-Lee este unul dintre oamenii care lupta pentru pastrarea neutralitații internetului. In cazul in care nu știați acest lucru, Tim Berners-Lee este principalul inventator al World Wide Web-ului. In urma cu mulți ani, Berners-Lee era un inginer software in cadrul CERN, laboratorul de fizica…

- Inventatorul World Wide Web, prezent saptamina trecuta la Bucuresti, este cel care a pus lumii in mina un instrument fascinant. Pe care oamenii nu stiu insa intotdeauna cum sa-l foloseasca. O secventa de citeva secunde cu Albert Einstein salutind un grup de copii. El are in mina un trabuc, filmul e…