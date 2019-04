In 2018, omenirea a pierdut 12 milioane de hectare de paduri tropicale, echivalentul suprafetei statului Nicaragua, dintre care 3,64 de milioane reprezinta paduri tropicale primare, esentiale pentru mediu si biodiversitate, a precizat marti World Ressources Institute (WRI), potrivit AFP. Potrivit acestui raport anual realizat de Global Forest Watch, 2018 s-a clasat al patrulea cel mai neprielnic an in ceea ce priveste defrisarea padurii tropicale, dupa 2016, 2017 si 2014. Cele mai afectate tari sunt Brazilia, Indonezia, Republica Democrata Congo, Columbia si Bolivia. Sursa foto: wri.org "Este…