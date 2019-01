Workspace Studio, afaceri de 5,3 mil. euro in 2018 si avans de 30%. Scaunele Herman Miller, motorul cresterii

Stiri pe aceeasi tema

- Motorul, rezultat al colaborarii dintre Alianța Renault Nissan Mitsubishi și Daimler, a fost prezentat in premiera pe gama Duster in Octombrie 2018, cu ocazia Salonului Auto de la Paris. Noul propulsor turbo cu injecție directa integreaza un filtru de particule (GPF) care asigura reducerea semnificativa…

- Monica Tatoiu a avut parte de un incident mai puțin placut in vacanța. Femeia de afaceri a afirmat ca a facut atac de panica. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a explicat ce s-a intamplat. "Sufar de claustrofobie. Mie daca mi se strica liftul, eu sunt in stare sa…

- In ceea ce constituie a doua retrogradare a estimarilor anuntata de FMI in ultimele trei luni, institutia financiara internationala avertizeaza ca o incetinire peste asteptari a economiei chineze si un posibil Brexit fara un acord constituie principalele riscuri la adresa estimarilor sale, adaugand…

- Consilierul independent in Consiliul Local din Alba Iulia, Mircea Trifu, a fost invitat și a ținut un discurs la lansarea candidaturii liderului unionist George Simion la alegerile europarlamentare din luna mai. George Simion, președintele Acțiunii 2012, va candida la alegerile europarlamentare din…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in primele 11 luni din acest an, la 14,16 milioane, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) a anuntat, luni, ca bugetul de stat pentru anul 2019 ar trebui sa se bazeze pe o inghetare a salariilor in sectorul bugetar, pentru ca majorarea agresiva a salariilor in administratia centrala si locala este una dintre cauzele majore ale cresterii atractivitatii…

- Oamenii de afaceri din Qatar, invitați sa investeasca in Romania Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila i-a invitat pe oamenii de afaceri din Qatar sa investeasca în România în infrasctructura, agricultura, turism sau sanatate. Premierul român…

- Jolie Cosmetics este o afacere nascuta din pasiunea pentru cosmetice naturale. Doua corporatiste, Ioana Iordache si Roxana Samoila, au decis sa renunte la cariera lor de auditori si sa-si deschida propriul business.