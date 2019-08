Workhop pentru profesori, organizat de Agentia Spatiala Europeana. Inscrierile au loc pana pe 1 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Sunteți profesor și vreți sa invațați mai multe despre cum sa folosiți in clasa o serie de tehnologii educative cum ar fi Lego, Astro Pi și Arduino? O oportunitate este workshop-ul de tehnologie și robotica organizat de ESA (European Space Agency – Agenția Spațiala Europeana). Va puteți inscrie!

- Profesorii din invatamantul gimnazial se pot inscrie pana pe 1 septembrie pentru a participa la workshop-ul e-Technology Lab, organizat de Agentia Spatiala Europeana (ESA) in Belgia intre 23 si 25 octombrie, potrivit unei informari publicate pe site-ul Agentiei Spatiale Romane (ROSA). Conform sursei…

- Muzeul județean organizeaza a VIa ediție a Proiectului educațional “Școala de Vara” in Social / on 06/08/2019 at 10:22 / Muzeul Judetean Teleorman organizeaza, in perioada 22-29 august, a VI-a editie a proiectului educational „Scoala de vara”. Proiectul se adreseaza elevilor din ciclul…

- In anul 2019, la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Anghel Saligny” al judetului Vrancea, a fost continuat programul de voluntariat “Salvator din Pasiune”, lansat la nivel național in anul 2016, prin pregatirea a doua serii de voluntari, la acest moment ajungandu-se la seria a VI-a…

- Controversatul om de stiinta chinez care a provocat anul trecut indignarea comunitatii stiintifice dupa ce a anuntat crearea primilor bebelusi ''modificati genetic'' pentru a-i proteja impotriva virusului HIV i-ar fi pus, in aceeasi masura, in pericol prin alegerea ''imprudenta''…

- Asociatia OCH, impreuna cu Alprevia si spitalul Ovidius Clinical Hospital, continua seria de lansari de evenimente inedite si organizeaza in cadrul programului Saptamana Altfel, in perioada 27 31 mai 2019, Targul de educatie si preventie in sanatate. Evenimentul se desfasoara in parcarea spitalului…

- Pentru al treilea an consecutiv, cadrele didactice de la Gradinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 din Alba Iulia, provoaca studenții Universitații 1 Decembrie 1918, la o calatorie pe taramul ideilor pedagogice creative. Simpozionul, care are drept scop promovarea exemplelor de bune practici…

