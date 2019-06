Stiri pe aceeasi tema

- PREMIERA MONDIALA… Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, a tanarului si talentatului regizor vasluian Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere, adica in sala in care a avut loc deschiderea oficiala…

- Un urs venit din Spania a fost semnalat in nord-estul Portugaliei, tara in care aceasta specie a disparut inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea, a anuntat joi Institutul Portughez de Conservare a Naturii si Padurilor (ICNF), relateaza AFP. "Reaparitia indivizilor din aceasta specie…

- Ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, a afirmat vineri ca Madridul nu-i va permite opozantului venezuelean Leopoldo Lopez sa faca ''un centru de activism politic'' din ambasada Spaniei la Caracas, unde el s-a refugiat, relateaza AFP. ''Spania nu va permite…

- Barcelona e din nou campioana a Spaniei. Catalanii s-au impus in meciul cu Levante, 1-0, și au caștigat al doilea titlu consecutiv. Cu 3 etape inainte de finalul campionatului, Barcelona are 83 de puncte cu 9 peste Atletico Madrid. Catalanii au avantajul meciurilor directe, 1-1 și 2-0. Astfel, echipa…

- Vox, partid de extrema dreapta, dorește sa desființeze guvernul regional din Catalonia, sa diminueze drepturile prevazute de legile feministe și sa promoveze coridele, scrie Bloomberg.Împrumutând fara rezerve retorica populista al lui Donald Trump, Vox ar putea redesena harta politica…

- “La Gomera”, filmul regizat de Corneliu Porumboiu a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes. “La Gomera” spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața limbajul “el ...

- Regizorul Corneliu Porumboiu a fost inclus in competiție la Festivalul de Film de la Cannes cu "La Gomera", au anunțat organizatorii evenimentului joi, potrivit Mediafax.Filmul spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața limbajul…

- TITULARI… Vasluienii Alex Pascanu si Andrei Ciobanu au fost integralisti in infrangerea suferita de Romania U21 in deplasare cu Spania U21. “Tricolorii” au pierdut, la limita, scor 0-1, dupa o partida dominata de iberici. Reprezentativa Under 21 a Romaniei a inceput pregatirile pentru Campionatul European…