Cineastul american Woody Allen a afirmat marti ca presedintele american Donald Trump a generat cel mai bun umor din ultimii ani in Statele Unite, potrivit AFP. "Au existat atat de multe critici si acuzatii (la adresa administratiei Trump), incat acest lucru a generat cea mai buna si cea mai creativa satira din ultimii ani in Statele Unite", a declarat Woody Allen, cu ocazia unei conferinte de presa desfasurate la San Sebastian, in nordul Spaniei, unde cineastul va filma viitoarea sa productie. "Cateodata, incordarea si evenimentele dificile ii fac pe oamenii sa rada mai usor", a adaugat cineastul…