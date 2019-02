Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Woody Allen va da in judecata gigantul Amazon pentru ca l-a concediat fara motiv, cerand 68 de milioane de dolari despagubiri, potrivit The Guardian.Citește și: SURSE - Guvernul vrea sa ii anuleze o arma importanta lui Klaus Iohannis: incepe un nou RAZBOI El pretinde o incalcare…

- El pretinde o incalcare a contractului si ca Amazon a refuzat sa-i distribuie cel mai recent film, "A Rainy Day in New York", punand capat astfel colaborarii dintre cele doua parti pentru a patra sa productie. Intr-o plangere depusa joi la Curtea federala din districtul de sud din New York, in care…

- Celebrul Muzeu de arta moderna (MoMA) din New York a primit o donatie de 200 de milioane de dolari de la mostenitorii lui Abby Rockefeller, una dintre fondatoarele institutiei, inaugurata in 1929, potrivit Le Figaro.

- Forbes a publicat topul celor mai bogate celebritați americane din 2018 și pentru al treilea an consecutiv primul loc a fost ocupat de regizorul și producatorul de film George Lucas. Cu o avere de 5.4 miliarde de dolari, Lucas este creatorul francizei de succes „Star Wars”. Regizorul, in varsta de 74…

- Fondatorul Microsoft Bill Gates (63 de ani) detine o vila imensa, in valoare de 127 de milioane de dolari, in Medina, Washington, iar dotarile acesteia sunt incredibile.Cu o avere de peste 95 de miliarde de dolari, Bill Gates este al doilea cel mai bogat barbat din America, dupa Jeff Bezos, fondator…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.

- Amazon a anunțat, dupa un an de suspans, ca cele doua orașe care vor gazdui fiecare cate 25.000 de angajați vor fi din aria metropolitana a New York-ului și din cea a capitalei federale Washington DC. Amazon a fost criticata pe motiv ca a ales orașe consacrate și bogate, in loc sa dea șansa unor locuri…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.Lucrarea de Rene Magritte…