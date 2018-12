Woodstock, eveniment aniversar în 2019 Organizatia Bethel Woods Center for the Arts a anuntat organizarea unui festival de trei zile dedicat ''muzicii, culturii si comunitatii'', care va marca ''aniversarea de aur, la locul istoric al festivalului Woodstock din 1969''. Bethel Woods Center, o organizatie nonprofit care detine drepturile de proprietate asupra terenului de 15 hectare pe care s-a desfasurat festivalul din 1969, a precizat joi pe Facebook ca festivalul programat pentru 16-18 august va fi ''un eveniment multi-generational''. Manifestarea va include concerte live ale unor artisti prestigiosi sau in curs de afirmare, din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

