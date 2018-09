Wood da 'BUY' pe Erste si spune ca in 2018 banca merge cu "toate motoarele pornite"

Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de obligațiuni emise de Elefant Online SA, unul dintre cei mai mari retaileri online din Romania, intermediata de Tradeville, lider de piața in tranzacționarea online la bursa din Romania, a fost incheiata cu succes, fiind suprasubscrisa cu 32% fața de valoarea inițiala. Compania a atras astfel…

- Un numar tot mai ridicat de companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta programe de rascumparare ale propriilor actiuni, pe fondul unor rezerve de cash in crestere, dar si in conditiile in care, in anumite cazuri, managerii considera ca...

- Fondul Proprietatea era, la finele lunii iulie, fondul de la Bursa de Valori București (BVB) cu cel mai valoros portofoliu, activele sale - in valoare de 9,7 miliarde de lei - reprezentand o cota de piața de 22,8%, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri - AAF, potrivit Mediafax.Fondul…

- Peste 40 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti ofera actionarilor dividende in valoare totala de 7,23 miliarde de lei, echivalentul a peste 1,55 miliarde de euro, Romgaz, BRD si OMV Petrom fiind companiile care au acordat cele mai ...

- LIFE IS HARD, frima clujeana listata la Bursa de Valori București – piața AeRo – va investi anul acesta 5 milioane lei in dezvoltarea OKEY.ro, platforma de management al afacerii dedicata start-up-urilor si IMM-urilor din Romania. Suma provine din finanțare europeana și va permite companiei dezvoltarea…

- Alro a anuntat, vineri, ca nu au fost indeplinite conditiile de inchidere cu succes a ofertei publice de actiuni lansate de Vimetco NV si Conef SA, din cauza "conditiilor nefavorabile de piata". "Alro SA ('Compania' sau 'Alro'), impreuna cu actionarii sai, Vimetco NV si Conef SA ('Actionarii'), anunta…

- Agentia Propritati Publice din cadrul Guvernului a cumparat doua pachete de actiuni ale Moldova Agroindbank in cadrul a doua tranzactii la Bursa de Valori a Moldovei. Valoarea totala a tranzactiei este de 450,03 milioane lei. Ulterior, Agentia va expune la vanzare pe piata reglementata, prin licitatie…

- Indicele care include dividendele a crescut cu 11% la finalul primelor șase luni și a depașit 11.500 de puncte Lucian Anghel, Președinte BVB: Indicele BET-TR, reprezentativ pentru piața noastra de capital avand in vedere dividendele consistente, a avut unul dintre cele mai mari randamente din Uniunea…