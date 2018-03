Stiri pe aceeasi tema

- Starea adolescentului de 14 ani, care a suferit arsuri multiple, sambata, dupa ce a aruncat cu lichid inflamabil in soba, nu este una liniștitoare. Medicii salajeni au decis, in urma multiplelor investigații facute duminica, sa il transfere la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii > din Capitala,…

- Fostul controversat ministru grec al Finantelor Yanis Varoufakis a dezvaluit numele noului sau partid, MeRA25 – acronimul ”Frontului adevaratei nesupuneri europene la orizontul lui 2025” -, care va participa la alegerile legislative din toamna lui 2019, scrie joi presa greaca, citata de AFP conform…

- Momente de groaza pentru un barbat din comuna clujeana Izvorul Crișului, satul Nadașu. Acesta a luat foc și a ars ca o torța. Barbatul, de aproximativ 55 de ani, a vrut sa aprinda focul in soba, dar ținea in mana o sticla cu benzina. Combustibilul s-a aprins imediat, odata cu el și hainele clujeanului…

- CTP, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si administratori de parcuri industriale si logistice din Romania si producatorul german de tuburi si sisteme de plastic si metal Frankische, anunta extinderea colaborarii in parcul industrial CTPark Turda, depasindu-se astfel 10.000 de metri patrati…

- Kaufland va subvenționa incarcarea mașinilor electrice la Cluj Facilitatea de incarcare gratuita a automobilelor electrice va fi posibila in hipermarketurile Kaufland din cartierul Maraști din Cluj-Napoca și din Turda. Compania Kaufland România va suporta toate costurile de alimentare ale…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana din Europa Centrala și de Est și unul dintre operatorii aerieni cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi lansarea celei de-a doua ediții a WIZZ Youth Challenge, un concurs internațional de studii de caz ce permite studenților din universitați și din…

- Luxoft, unul dintre furnizorii de top de servicii de dezvoltare software și soluții IT inovatoare catre clienți globali, anunța numirea lui Bogdan Pelinescu in funcția de Director General pentru Europa Centrala și de Sud-Est. Acesta va gestiona planurile de dezvoltare la nivel european ale companiei,…

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei —————————————————————————————————————————————–…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat, joi, suplimentarea cu inca un avion Airbus A320 a bazei sale din Cluj si suplimentarea zborurilor de pe aeroportul din Transilvania. Noua aeronavă va asigura suplimentarea cu 21 de frecvenţe săptămânale, inclusiv pe cele şapte…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Grupul de companii Telekom Romania anunța inceperea procesului de rebranding pentru magazinele Germanos care devin, astfel, Telekom, a anunțat operatorul. Lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca au inceput deja in opt magazine Germanos, iar procesul de rebranding va…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor concerta in premiera in Romania pe 19 si 20 iunie la Romexpo, parcarea A, informeaza un comunicat D&D East Entertainment transmis, marti, AGERPRES. Biletele pentru cele doua concerte vor fi puse in vanzare pe 20 februarie, incepand cu ora 14,00,…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Vineri, 23 februarie, de la ora 22:00, trupa Byron va concerta pe scena The Note Pub și invita publicul la o seara de muzica extraordinara! Trupa Byron – Dan Byron – voce, chitara; Sergiu ”6” Mitrofan – clape, chitara, voce; Dan Georgescu – chitara; Laszlo Demeter…

- Hanner Romania implementeaza schimbari de management, ca urmare a noii dinamici a portofoliului companiei și a evoluției echipei pe piața locala. Compania a finalizat recent vanzarile pentru THE PARK, un proiect rezidențial cu 460 de apartamente, o investiție in valoare de peste 40 milioane de euro.…

- Diplomatia rusa a continuat, anul trecut, "in mod consecvent activitatea de restabilire a relatiilor pragmatice reciproc avantajoase cu Romania" pe diferite domenii, dar in sfera politica si diplomatica s-au constatat rezultate modeste, a apreciat ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, vineri,…

- CertAsig Insurance and Reinsurance si Deloitte Romania, alaturi de BusinessMark Event Management anunta organizarea evenimentului "Polita de Asigurare Vamala - o alternativa eficienta la Scrisoarea de Garantie Bancara", ce va avea loc pe 27 februarie 2018, la Hotel InterContinental din Bucuresti.…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- Incidente violente la partida din campionatul Greciei dintre Olympiakos și AEK.Fanii radicali mascați ai trupei din Pireu au invadat gazonul dupa infrangerea de pe teren propriu suferita de favoritii lor, scor 1-2, in derby-ul cu formația din Atena.

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creşte cu încă cinci frecvenţe pe săptămână (de la 21 la 26) zborurile…

- Simona Halep a fost invitata sambata la o galerie auto in Bucuresti, organizata de Ion Tiriac, iar constanteanca a fost numai un zambet. Simona s-a amuzat alaturi de omul de afaceri, dar a gustat si glumele facute de Ilie Nastase, care nu putea lipsi de la "Tiriac Collection".Tiriac a…

- Aeroportul Internațional Cluj anunta o noua destinatie regulata ce va fi operata de pe aeroport, incepand cu luna martie a acestui an, respectiv capitala Greciei, Atena. Zborurile vor fi operate in premiera de pe Aeroportul International Cluj si vor fi disponibile prin intermediul operatorului aerian…

- Wizz Air, mai multe zboruri spre Londra Luton din București. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat vineri, 2 februarie, introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creste cu inca cinci frecvente pe saptamana (de la 21 la 26) zborurile spre…

- Oferte City Break 2018 la Paris, de Ziua Indragostiților. Wizz Tours propune turistilor pachete de zbor si cazare din sase orase din Romania, dar si o promotie speciala pentru Ziua Indragostitilor. Parisul este orasul de care turistii nu se plictisesc niciodata si pe care aleg sa il viziteze cu placere…

- “Ne-am propus sa crestem portofoliul de spatii logistice la peste un milion de metri patrati.” CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, continua sa se dezvolte alert la nivel national, compania…

- Oficialii vicecampioanei au scos din nou la vanzare bilete pentru meciul cuLazio de la București, care se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. In acest moment tichetele sunt disponibile pe www.bilete-fcsb.ro la inelul al 3-lea al stadionului incepand de la pretul de…

- CEO-ul Wizz Air, cea mai cea mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est si liderul companiilor aeriene din Romania, a declarat ca poarta discutii cu oficialii Alitalia, insa compania nu este interesata de zborurile intercontinetale.

- Mariza se intoarce in Romania pentru un concert extraordinar pe data de 17 Februarie, la Sala Palatului, de la ora 20.00, biletele fiind disponibile incepand de la 110 lei la 300 de lei pentru VIP. Nascuta pe data de 16 decembrie 1973, in Mozambic, si crescuta in Portugalia, multipla nominalizata la…

- Un fotograf din Alba Iulia vrea sa reinvie tehnica prin care la 1 decembrie 1918 Samoila Marza, cunoscut drept fotograful Marii Uniri, a reusit sa imortalizeze in cinci fotografii evenimentele de acum 100 de ani care au marcat istoria poporului roman. Folosind aparate de fotografiat din lemn, contemporane…

- Simbata, 20 ianuarie 2018, seara, a avut loc in București o manifestație de protest inceputa in Piața Universitații și incheiate in fața Parlamentului. Atit in timpul protestului, cit și dupa, presa TeFeLista s-a grabit sa faca dintr-o manifestare care nu ieșea prin nimic din hotarele uneia dintre multele…

- Calatorii zborului Londra - Cluj-Napoca, de duminica seara, au ramas fara bagaje și au primit bagajele celor care zburau la Craiova. Unul dintre calatori ne-a relatat ca zborul trebuia sa decoleze duminica seara, la ora 19.00, dar a fost amânat doua ore. ”Când…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, printre care si Bistrita-Nasaud, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. …

- Premierul român, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. "Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc vineri la sediul Aeroportului Internațional Cluj, Jozsef Varadi, CEO-ul Wizz Air, a anunțat faptul ca, in acest an, compania aeriana pe care o conduce va inaugura un nou zbor de pe aeroportul clujean, o cursa directa Cluj-Napoca - Atena, un zbor cerut…

- Cluj – Napoca, 12 ianuarie 2018: Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in regiune, anunta astazi ca in anul 2017 a transportat un numar record de pasageri, a crescut semnificativ operatiunile sale, a plasat…

- Daca nu ați auzit de Tosh, cu siguranța ve-ți auzi multe despre el, palaria sa, dar mai cu seama despre muzica lui facuta cu atata pasiune și sentiment. Deși s-a lansat in 2017, Tosh a reușit sa cucereasca inimi, sa adune aprecieri și mii de viziualizari pe Youtube. Astazi, artistul nostru va susține…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Cativa clujeni au pornit, miercuri, pe jos, catre Bucuresti, intr-un 'Mars al sperantei', dupa cum il numesc, sperand sa ajunga in 20 ianuarie in Capitala, unde vor sa participe la mitingul de protest fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii, care au pornit miercuri…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- O aeronava Wizz Air care trebuia sa zboare luni seara pe ruta Bergamo - Cluj-Napoca a avut probleme tehnice, iar cursa a fost anulata. Pasagerii spun ca trec prin momente dificile și acuza probleme în gestionarea situației. ”Aseara (luni seara, 1…

- Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey."S-a…