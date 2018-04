Stiri pe aceeasi tema

- Numarul biletelor de avion cu destinatia Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. S-au inregistrat cresteri si in ceea ce priveste numarul biletelor de avion din Romania catre destinatii externe, insa procentul este de doar 3%.

- Nightwish revin dupa 3 ani in Romania, vineri, pe 17 august la ROMEXPO in aer liber pentru un concert memorabil! Showul face parte din turneul mondial "Decades" in care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate si se va bucura de o productie de exceptie! Pana pe 15 mai biletele au preturi speciale…

- Casa de moda Ellis, detinuta de designerul vestimentar Eli Laslean din Arad, a ajuns la afaceri de 200.000 de euro din productia si comercializare de tinute ofiice, de cocktail si rochii de seara pentru femei. Pentru casa de moda Ellis lucreaza 10 angajati, Eli Laslean avand doua showroomuri si…

- Trupa Nightwish revine dupa trei ani in Romania pentru un concert aniversar la Romexpo, in aer liber. Show-ul face parte din turneul mondial „Decades“ prin care trupa finlandeza sarbatoreste 20 de ani de activitate.

- Compania aeriana Wizz Air lanseaza doua rute noi din Bucuresti si Cluj - Napoca spre Atena (Grecia), zborurile spre Atena urmand sa fie operate din Bucuresti in fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri, duminica, iar intre 15 iunie si 15 septembrie zilnic, in timp ce din Cluj - Napoca se va zbura in…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est si liderul pietei locale, anunta lansarea a doua rute noi din Bucuresti si Cluj - Napoca spre Atena. Zborurile spre Atena, capitala Greciei, vor fi operate din Bucuresti in fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri,…

- Preturile locuintelor din Romania au continuat sa creasca in 2017, astfel ca rata anuala de crestere a acestora a depasit nivelul de alerta stabilit de UE cu 6%. In plus, in tara exista o nevoie disperata de a construi locuinte, iar elitele profesionale "nu stiu ce se intampla in jurul lor…

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Teatrul EXCELSIOR se alatura și anul acesta Campaniei Naționale Artiștii pentru Artiști, organizata de UNITER și prezinta marți, 27 martie 2018, ora 17:00, la Sala „Ion Lucian”, spectacolul Visul unei nopți de vara, regizat de Vlad Cristache. Va fi o reprezentație aflata sub semnul solidaritații, dar…

- Ajunsa in 2018 la cea de-a 14-a ediție, Noaptea Muzeelor, organizata de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, se va desfașura anul acesta pe data de 19 mai. Un eveniment cultural de amploare dedicat circuitului muzeal și evenimentelor conexe, Noaptea Muzeelor invita publicul sa descopere și anul…

- Cu ocazia celei de-a 10-a ediții a Salonului Internațional Nautic 2018 din București, Capsea Yachting lanseaza prima și singura Academie acreditata Internațional pentru cursurile de Yacht Steward/Stewardess din Romania. Suntem o echipa tanara, dinamica, specializata in pregatirea echipajului Steward/Stewardess…

- Georgia – Romania, in Rugby Europe International Championship 2018. Nationala de rugby a Romaniei va intilni duminica, 18 martie, la Tbilisi, in ultimul meci din aceasta ediție a Rugby Europe International Championship, Georgia. Rugby Europe International Championship GEORGIA – ROMANIA 25-16 (10-6)…

- Georgia – Romania, in Rugby Europe International Championship 2018. Nationala de rugby a Romaniei va intilni duminica, 18 martie, la Tbilisi, in ultimul meci din aceasta ediție a Rugby Europe International Championship, Georgia. GEORGIA – ROMANIA 3-0 / LIVE Nationala de rugby a Romaniei intalneste duminica,…

- CFR CLUJ-FCSB 2018. Preturile sunt accesibile, iar biletele se vand pe banda rulanta, existand un interes special din partea suporterilor, scre telekomsport.ro. 25 de lei la peluza, 50 de lei la tribuna a II-a si intre 40 si 120 de lei la tribuna l trebuie sa plateasca clujenii. Citeste si Gigi…

- Cupa Romaniei 2018 la rugby, semifinale: Timișoara Saracens – CSM București (azi, ora 14.00) și Știința Baia Mare – Steaua (sambata, ora 14.00). Primul meci se joaca pe stadionul Arcul de Triumf din București, celalalt – pe Arena Zimbrilor, din Baia Mare. Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens,…

- Georgia – Romania, in Rugby International Championship 2018. Surugiu: ”Un astfel de meci se caștiga cu inima!”. Florin Surugiu, unul dintre cei mai experimentati componenti ai nationalei de rugby a Romaniei, spune ca dincolo de planul tehnico-tactic, un meci contra Georgiei se joaca intotdeauna cu inima,…

- Antrenorul nationalei Georgiei, neozeelandezul Milton Haig, a anuntat lotul primei reprezentative pentru partida de duminica, de la Tbilisi, cu Romania, din ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018. Intre cei 29 de jucatori convocati, 13 evolueaza in Franta, doi in Anglia si…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza miercuri, 14 martie, proiectul editorial #CentenarDiplomatic care va contine interviuri atat cu ambasadori romani, cat si cu sefi ai misiunilor diplomatice straine acreditati la Bucuresti, in contextul aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire. …

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elveția, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro. Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: Inel 1 = 130 Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3 = 75 Ron. Pe o comanda pot fi achiziționate cel mult…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis.

- Tarom vine cu o promoție la bilete, joi, 8 martie, pe toate rutele interne și internaționale operate de compania de stat. “De 8 Martie, o zi specială pentru doamne şi nu numai, Compania TAROM vine cu idei de călătorie la preţuri 'primăvăratice'. Astfel, pentru…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Preţurile locuinţelor…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat, vineri, Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). …

- Operatorul aerian de stat Tarom a anunțat, miercuri, ca va lansa mai multe zboruti interne, in sezonul de vara. Astfel, potrivit companiei, în sezonul de vară, Tarom lansează zborurile directe Cluj - Timișoara și Iași – Timișoara. Primele zboruri sunt…

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Miza enorma azi pentru "tricolori" in disputa de pe Estadio Nacional Complutense din Madrid. Romania intalnește Spania pentru a 36-a oara, meciul fiind unul extrem de important. In condițiile in care elevii lui Lynn Howells caștiga, Romania va obține deja biletele la Cupa Mondiala din 2019, deși mai…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Grupul We Singing Colors lanseaza miercuri cel de-al doilea album, „Lone Learner”, printr-un concert care va avea loc in clubul Expirat din Bucuresti, incepand cu ora 21.00, scrie NEWS.RO.Citeste si: Sebastian Ghita RECUNOASTE: De ce a LIPSIT din sufrageria lui Oprea, in noaptea alegerilor…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Diplomatia rusa a continuat, anul trecut, "in mod consecvent activitatea de restabilire a relatiilor pragmatice reciproc avantajoase cu Romania" pe diferite domenii, dar in sfera politica si diplomatica s-au constatat rezultate modeste, a apreciat ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, vineri,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creşte cu încă cinci frecvenţe pe săptămână (de la 21 la 26) zborurile…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- Pe 7 ianuarie 2014 se publica ordinul numarul 1 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan. Potrivit acestuia, toți posesorii de animale erau obligați sa-și inregistreze cainii intr-un registru oficial. S-a creat atunci multa valva in jurul acestui subiect, in…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.