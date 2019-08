Wizz Air lanseaza rute noi din Romania. Care sunt destinatiile

Stiri pe aceeasi tema

- Mega Image continua sa inoveze in retail-ul modern și inaugureaza un nou concept de magazin in București – Fresh Bazar, un aprozar reinterpretat in stil urban actual, adaptat nevoilor consumatorilor precum și standardelor de calitate și prospețime din prezent. Noul Mega Image Freh Bazar este situat…

- Țara noastra est reprezentata la Wimbledon, in turneul juniorilor, de patru reprezentanți. Respectivii s-au aflat și la Roland Garros: Filip Cristian Jianu (CS Dinamo), Nini Gabreil Dica (SCM Timișoara), Nicholas Davis Ionel (CS Dinamo) și Cezar Crețu (CSM București). Sportivii s-au fotografiat in complexul…

- A aparut și in Oradea primul ATM prin care se pot tranzacționa criptomonede. ATM-ul Bitcoin funcționeaza la parterul Crișul Shopping Center. Astfel, criptomonedele BTC, LTC și DASH pot fi achiziționate platind cash, cu lei, la automat! La fel, pot fi vandute la automat, pentru a se incasa cash romanesc,…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea a declarat ieri ca medicii nu au informat ministerul despre criza citostaticelor. Și ca, daca ar fi aflat, ministerul ar fi adus medicamentele in țara prin autorizații de nevoi speciale. Ministrul Sanatații Sorina Pintea nu spune adevarul. Mama mea, Polixenia Stancu,…

- Continental a inceput lucrarile pentru extinderea cladirii de birouri din Iasi. Imobilul a fost proiectat pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri, precum și o zona de testare și validare completa a produselor dezvoltate in cadrul companiei. Investiția planuita in noua cladire va fi de 27 de milioane…

- Timp de trei zile, la Iasi, se desfasoara lucrarile Aliantei Romane a Universitatilor Tehnice. Sunt prezenti rectorii universitatilor membre ale Aliantei din centrele universitare: Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi. Rectorul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, Dan Cascaval, a precizat…

- Daca reprezentanții acestei companii canadiene vor face pasul spre a investi in Timiș, atunci vor fi create sute de locuri de munca. „Domnia sa ne-a transmis ca o mare companie high-tech canadiana este interesata sa investeasca in Timiș. Daca vor hotari sa vina la noi in județ, vor fi create…

- Astazi, Vodafone a anuntat in cadrul unui eveniment la care a fost prezent si ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, lansarea primei retele 5G din Romania. Momentan insa, utilizatorii de telefoane mobile nu pot beneficia de avantajele acesteia, deoarece nu exista niciun telefon 5G pe piata romaneasca.