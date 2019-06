Wizz Air lanseaza o ruta noua: prima conexiune intre Bucovina si Bavaria

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est și cel mai important transportator aerian din Romania, a lansat ieri o noua ruta din Suceava catre Memmingen / Munchen Vest, prima conexiune cu tarife reduse spre Germania de pe aeroportul local. Noul serviciu, care a inceput…

- Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta &"Bucovina&" al judetului Suceava a organizat în poligonul Bogata, din comuna Baia, o sedinta de distrugere a munitiei asanate în primul semestru al acestui an, de pe

- Purtatorul de cuvint al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina”, sublocotenentul Alin Galeata, a anunțat ca vremea rea nu a provocat probleme deosebite in județul Suceava. El a precizat ca nu s-a inregistrat nici un apel la 112 prin care sa se solicite intervenția pompierilor militari.…

- Pe 18 mai 2019 se va desfasura evenimentul „Noaptea Muzeelor”, care potrivit experientei anilor trecuti, se caracterizeaza printr-o mare afluenta de persoane in cladirile muzeelor, in conditii nespecifice vizitarii curente, respectiv pe timp de noapte. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina”…

- ​Oricine merge des cu trenul s-a nimerit într-un tren care a întârziat fiindca locomotiva s-a defectat și nu este calator care sa nu fi constatat ca numarul de vagoane este prea mic fața de cât de mare este cererea. Este rezultatul unui sistem în care nu s-a investit mai…

- Bucovina a devenit principala atractie pentru turismul religios odata cu lansarea programului Pastele in Bucovina, in 2009, cand a fost adusa prima data in Romania Lumina Sfanta, la Suceava, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur.…

- Tot mai multi turisti au ales sa-si petreaca Sarbatorile Pascale in judet, o crestere semnificativa inregistrandu-se in municipiul resedinta, unde gradul de ocupare al structurilor de primire a ajuns in prezent la 88%, a anuntat duminica presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur.…