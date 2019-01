Wizz Air lanseaza o noua ruta catre un important centru turistic din Spania

Wizz Air anunta lansarea unei rute care va lega Bucuresti de Santander, oras spaniol situat in regiunea Cantabria. Ruta va fi lansata pe 23 aprilie.



"Zborurile vor fi operate de doua ori pe saptamana, in programul de vara, in zilele de marti si sambata. Biletele pentru noua ruta sunt deja in vanzare si pot fi rezervate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicatiei mobile WIZZ de la doar 99 lei/19.99 euro, si includ un bagaj gratuit de mana cu dimensiunile de 40x30x20cm", anunta compania intr-un comunicat remis marti Ziare.com.



Cei care doresc sa mearga in Santander se pot…