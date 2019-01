Wizz Air lanseaza o noua ruta catre Spania. Pretul biletului incepe de la 20 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat marți, 8 ianuarie, lansarea unei noi rute ce va conecta orașele București (Romania) și Santander (Spania), incepand din data de 23 aprilie 2019. Zborurile vor fi operate de doua ori pe saptamana, in programul de vara, in zilele de marți și sambata. Biletele…

- Cristina Neagu este la a treia accidentare grava. In 2013, jucatorare a avut ruptura de ligamente incrucișate și la genunchiul stang. Cum reacționeaza mama Cristinei Neagu, dupa accidentarile fiicei ei, a dezvaluit chiar jucatoarea de la CSM București, intr-un interviu pentru Elle. „Cand joc bine, acasa…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat astazi extinderea bazei sale din Bucuresti prin alocarea unei noi aeronave Airbus A321 si lansarea a doua noi rute spre Memmingen in Germania si Castellon in Spania, precum si cresterea frecventei pe sase dintre rutele sale existente.

- Gabriela Firea reacționeaza la cererea PSD Spania de a-și depune demisia din toate funcțiile deținute in partid, dupa ce in timpul unei vizite la Madriad, ar fi refuzat sa discute cu membrii filialei din Spania."Intreaga delegație a primariei a fost delegație in Spania pe bani publici, pe…

- Bon Jovi revine la București dupa 8 ani de la primul concert pe care trupa de rock americana l-a susținut in Romania. Care este data concertului și cat costa biletele. Una dintre cele mai apreciate trupe rock din toate timpurile, Bon Jovi , revine la București pentru un concert de zile mari. Jon Bon…

- Incepand cu 1 Decembrie, cursa ce va ateriza seara la Oradea, din direcția București, nu se va intoarce imediat in Capitala Romaniei, ci va zbura mai departe spre Barcelona și, probabil, Roma. De asemenea, din vara lui 2019, Tarom va face concurența celor de la Blue Air pe relația Oradea – Constanța.…

- Luiza Radulescu Pintilie Un tablou, o sculptura, o tapiserie trebuie vazute si dincolo de chipul aratat privirii intr-o expozitie, intr-o galerie, intr-un muzeu. Fiindca inapoia a ceea ce se dezvaluie in rama, pe soclu sau pe albul peretelui pe care lucrarea isi desfasoara mesajul, ramane adunat misterul…