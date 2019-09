Wizz Air îşi prezintă joi planurile de afaceri de viitor pentru piaţa românească Wizz Air se prezinta drept compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa.



Compania aeriana low-cost are peste 670.000 de locuri la vanzare pe rutele romanesti in sezonul de vara 2020, ceea ce inseamna o crestere a capacitatii cu 6,7% si aproximativ 3.000 de zboruri in plus fata de anul 2019, a transmis Wizz Air la inceputul lunii.



Programul de vara pentru anul viitor este disponibil, iar biletele se pot achizitiona deja de pe site-ul operatorului.



Wizz anunta si introducerea a 13 rute noi in acest an si doua destinatii, respectiv Londra Southend si Edinburgh,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planurile Wizz Air pentru Romania. Ce propune operatorul low-cost pentru vara 2020 Compania low-cost Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania, iși prezinta, joi, planurile de afaceri pentru viitorul apropiat pe piata romaneasca. Pentru sezonul de vară 2020, compania aeriană…

- Wizz Air a lansat programul de vara 2020, pentru Romania: 13 rute noi, doua destinații in premiera și 3.000 de zboruri in plus Programul de vara al Wizz Air pentru sezonul 2020 de pe aeroporturile romanești este disponibil incepand de vineri, iar biletele se pot achiziționa deja de pe wizzair.com. Operatorul…

- Wizz Air a anuntat marti o noua ruta de la Bucuresti la Edinburgh, ce va deveni operationala incepand cu 23 decembrie 2019. Conform unui comunicat remis AGERPRES, zborurile catre capitala Scotiei vor fi operate de doua ori pe saptamana, marti si sambata. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat astazi ca va opera o noua ruta de la București, precum și alte patru noi destinații cu plecare din Timișoara. Referitor la Capitala, operatorul se refera la Edinborough, capitala Scoției, iar zborurile incep din 23 decembrie 2019 și vor fi operate de doua…

- Wizz Air a anunțat introducerea a patru rute noi din Timișoara, dar și azborurilor directe, incepand din decembrie, pe ruta București – Edinburgh (Scoția). Compania anunța ca cele patru noi rute din Timișoara vor fi inaugurate la inceputul lunii august 2019, catre Billund (Danemarca), Nurnberg, Karlsruhe…

- Calatorii banateni si nu numai au din aceasta luna la dispozitie patru noi destinații aeriene prin intermediul Aeroportului International Timisoara. Compania aeriana Wizz Air aloca a treia aeronava bazei de la aeroportul Timișoara și va deschide patru destinații noi, cu zbor direct din Timișoara, spre…

- Așa cum a anunțat din luna ianuarie, incepand cu a doua jumatate a anului, compania aeriana Wizz Air, aloca a treia aeronava bazei de la aeroportul Timișoara și va deschide 4 destinații noi, cu zbor direct din Timișoara: Billund (Danemarca), Doncaster/Sheffield (Marea Britanie), Nuremberg și Baden Baden…

- Adrian Pașcuța a trecut in urma cu cațiva ani printr-un divorț dureros. In 2018, a inființat un grup de susținere pentru parinții singuri care acum are peste 2000 de membri, majoritatea din Timișoara, București și Constanța. (Familii monoparentale – parinti singuri «mamici singure și tatici…