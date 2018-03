Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adica peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profita de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de baza, elemente care ar putea…

- China a anuntat luni ca bugetul sau militar, al doilea ca marime din lume dupa cel al SUA, va fi majorat cu 8,1% in 2018, un ritm de crestere superior anului trecut, relateaza AFP. Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice...

- Arabia Saudita a anuntat ca vrea sa investeasca 64 de miliarde de dolari (52 de miliarde de euro) in industria de divertisment prin proiecte de construire de cinematografe si a unei sali de opera, potrivit AFP, scrie news.ro.In timpul unei prezentari la Riad, presedintele Autoritatii generale…

- Este un nou proiect investitional anuntat de Arabia Saudita. Autoritatile de la Ryad intentioneaza sa cheltuieasca in urmatorii zece ani 64 de miliarde de dolari in cultura si divertisment. Prezentand...

- Agenti infiltrati in Romania. „Racolau familii intregi contra 1.000 dolari, pentru mahomedanism”. Interviu cu un fost sef al Armatei Mai multe pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Agenti infiltrati in Romania. „Racolau familii intregi contra 1.000 dolari, pentru mahomedanism”. Interviu cu un fost sef al Armatei…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum . "Toate motoarele care sunt instalate pe aeronavele noastre in ultimii…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Reconstructia Irakului dupa trei ani de razboi cu organizatia jihadista Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificarii, Salman al-Jumeili, in deschiderea conferintei internationale care a inceput luni in Kuweit,…

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. 0 …

- Gigantul american Amazon a realizat un profit de aproape 2 miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, cel mai mare din istoria sa, dupa vanzari masive de sarbatori, atat online, cat și prin lanțul de magazine Whole Foods, pe care Amazon l-a achiziționat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari,…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- CEO-ul companiei Starbucks, Kevin Johnson, a anuntat miercuri ca angajatii vor avea parte de doua majorari in 2018, ceea ce necesita o investitie de 120 de milioane de dolari in cresterile salariale „accelerate” de noul plan fiscal, relateaza Business Insider. Angajatii companiei…

- CEO-ul Wizz Air, cea mai cea mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est si liderul companiilor aeriene din Romania, a declarat ca poarta discutii cu oficialii Alitalia, insa compania nu este interesata de zborurile intercontinetale.

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Cel mai asteptat eveniment IT&C dedicat DISTRIBUTIEI de tip Channel Partners si NOUTATILOR din Tehnologie si Comunicatii din Europa Centrala si de Est are loc in perioada 19-20 aprilie 2018. "Organizam evenimentul SMARTTECH Partners EXPO din dorinta de a promova parteneriatul in tehnologie…

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- China iși pregatește atent teritoriul in Romania. Un gigant mondial ce ocupa locul patru in topul Fortune 500 și a consemnat in anul 2016, ultimul pentru care exista date oficiale, venituri totale de 262,5 miliarde de dolari și un profit net de 1,87 miliarde de dolari, vine in Romania.Conform…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ce ar fi putut spune cineva atat de grav incat dupa o postare pe cea mai accesata rețea de socializare din Romania, Facebook, sa se trezeasca brusc cu un gol de 2,9 miliarde de dolari.Pierderea unei sume atat de mari din cauza unui anunț pe Facebook este o premiera și l-a costat mult mai mult…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- OTP, cel mai mare creditor independent din Europa Centrala, a majorat capitalul subsidiarei sale din Romania la 1,379 miliarde de lei, de la 1,254 miliarde de lei, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de...

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Lantul international de farmacii Dr.Max, din Cehia, a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin Glebi Holdings PLC, se arata intr-un comunicat transmis joi de companie. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&D Pharma Marketing…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner: 2 miliarde de dolari! E drept, pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- "Romania este cel mai pro-american stat din UE. Suntem primii care implementam ceea ce a spus Donald Trump privind alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Acești bani vor merge pentru dotari noi și am cumparat sisteme de rachete Patriot pentru aparare. Pentru noi a fost o prioritate sa lucram cu companiile…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Kaufland, Carrefour, Metro Cash&Carry si Auchan detin, impreuna, 60% din piata romaneasca de retail, potrivit unui studiu realizat de Euler Hermes. Perspectivele pentru 2018 sunt de crestere, desi cresterea deficitului de cont curent si reaparitia presiunilor inflationiste ar putea atenua potentialul…