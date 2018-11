Operatorul low-cost Wizz Air a adus a șaptea aeronava Airbus A320 la baza din Cluj-Napoca și a lansat o noua ruta catre Lyon, Franța, a anunțat compania. Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest an, după cele din București, Sibiu și Iași. În urma acestei extinderi rapide, Wizz Air anunță o creștere de 11% de la an la an, cu aproape 9 milioane de locuri la vânzare disponibile în acest an. Citește și: Wizz Air a schimbat politica…