Wizz Air a lansat programul de vara 2020, pentru Romania: 13 rute noi, doua destinații in premiera și 3.000 de zboruri in plus Programul de vara al Wizz Air pentru sezonul 2020 de pe aeroporturile romanești este disponibil incepand de vineri, iar biletele se pot achiziționa deja de pe wizzair.com. Operatorul low-cost Wizz Air își extinde rețeaua românească și a anunțat deja 13 rute noi în acest an și 2 destinații noi - Londra Southend și Edinburgh. Zborurile către capitala Scoției și Londra Southend vor fi operate de la Otopeni.…