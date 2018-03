WizOne: zero erori si dubii in administrarea eficienta a angajatilor expati

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul demersurilor de pregatire si exercitare de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, numarul maxim de posturi din cadrul Ministerului Comunicatiilor se suplimenteaza, pentru perioada 1 martie 2018 - 31 august 2019, cu sapte posturi contractuale, temporare, potrivit unui…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- CNAS anunța simplificarea procedurii de rambursare a contravalorii serviciilor medicale din alte state Uniunea Europeana, Spațiul Economic European și Elveția. Documentele nu vor mai trebui traduse și in limba romana. Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a semnat un ordin prin care se simplifica procedura…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Premierul Viorica Dancila (foto) a fost in vizita la Bruxelles si a reusit performanta de a sustine declaratii de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (foto). E bine de reamintit ca fostul premier…

- Proiectul legislativ a trecut, insa a fost scantei la Senat. Iata argumentele pe care liberalul Iulian Dumitrescu le-a avut in incercarea de a bloca legea: " PNL nu susține aceasta inițiativa legislativa. Intrucat este inițiata de un coleg de-al nostru imi revine placerea sa explic motivele…

- Prin decizia de a declansa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, actualul ministru al Justitiei Tudorel Toader a incetat sa mai sprijine lupta impotriva coruptiei si s-a transformat in avocatul grupului infractional organizat instalat la conducerea Romaniei. De aceea,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- Gabi Enache s-a hotarat sa se desparta de FCSB. A reziliat contractul cu trupa lui Gigi Becali si acum va ajunge in Rusia. Va fi si un salt financiar pentru fundasul de 27 de ani, el urmand sa obtina de aproape trei ori mai mult fata de cei 16.000 de euro primiti lunar la trupa ros - albastra.…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- In actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, cel din perioada 2014 – 2020, Romania a reușit sa acceseze pana la finele anului trecut, doar vreo zece la suta din fondurile comunitare pe care le are la dispoziție. Prezent, ieri, la Deva, europarlamentarul UDMR de Hunedoara Iuliu Winkler…

- Românii care au lucrat cel puțin trei ani în spațiul UE pot cere, la întoarcerea în țara, o prima de instalare, conform legislației în vigoare.Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în…

- 8 posturi de electrician: 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan; 2 posturi la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Valcea; 2 posturila Sectorul Babeni 1 post la Sectorul Olanești 1 post la Sectorul Captare Tratare și Aducțiune Bradișor Rm. Valcea, Cheia – Rm. Valcea. Pentru…

- Astazi se joaca la Uniunea Europeana o finala de etapa. România a fost reclamata de catre români ca încalca normele statului de drept prin noile legi ale Justiției. Și urmeaza sa fie crucificata. În vorbe sau chiar prin proceduri concrete. Iar promotorii schimbarilor legislative…

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Evaluarea activitatii politistilor de Imigrari din Vrancea in anul 2017 In cursul anului 2017, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Vrancea au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 706 persoane, dintre care 458 din state terte si…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Calarasi au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 435 de persoane, dintre care 254 din state terte si 181 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 3 straini in situatii ilegale,…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Spitalul Municipal Adjud, cu sediul in Municipiul Adjud, judetul Vrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical postliceala – Compartiment Cardiologie. Pentru a ocupa un post contractual…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- MAE a raspuns scrisorii comune a ambasadelor care criticau reforma justiției in Romania, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe spunand ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Președintele comisiei pentru legile justiției a raspuns, joi, criticilor aduse de ș apte ambasade ale statelor UE , dupa votul final din Senat pe cele trei proiecte de reforma din sistemul judiciar. El a spus ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate…

- Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe a fost modificat si completat astazi, printr-o Hotarare de Guvern, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Guvernul a aprobat,…

- cu 3000 pentru lucratorii permanenți și detașați In contextul dinamicii pieței forței de munca, prin Hotararea Guvernului nr. 891 din 14 decembrie a.c., a fost suplimentat contingentul anual pe tipul de lucratori nou-admiși pe piața forței de munca cu 3000 de avize de angajare/detașare respectiv, pentru…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Problema imigrantilor nu este nici pe departe rezolvata. Mai mult, anul viitor se anunta unul extrem de tensionat din acest punct de vedere si spunem asta pentru ca reprezentantii Uniunii Europene sunt decisi sa treaca si la sanctiuni. Din cauza faptului ca tarile puternice din vest, printre care…

- Uniunea Europeana nu acorda bani pentru ca Republica Moldova sa ofere ceva în schimb. Condițiile înaintate, chiar daca sunt îndreptate împotriva a ceva sau a cuiva, atunci este vorba despre sistemul birocratic sau clasele politice mai puțin bune, însa ele sunt în…