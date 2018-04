Stiri pe aceeasi tema

- Winnie Mandela, fosta soție a liderului sud-african Nelson Mandela, a murit la varsta de 81 de ani, anunța presa internaționala. Winnie, care a fost marita cu Mandela pe vremea cand cesta era inchis pe Insula Robben, a murit astazi, a declarat asistenta personala Zodwa Zwane. Zwane…

- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018, la varsta de 56 de ani. In noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii, pe surse, cauza decesului fostului jurnalist.

- Cine l-a gasit pe Andrei Gheorghe mort in casa. Polițiștii au efectuat noaptea trecuta cercetari la domiciliul fostului om de radio, decedat luni, la varsta de 56 de ani. Polițiștii care cerceteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime, pentru ca la locuința…

- Parchetul din Seul a anuntat luni ca a cerut emiterea unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, care este banuit de coruptie. Acesta devine al patrulea fost presedinte sud-coreean inca in viata care are de-a face cu justitia tarii, fiind urmarit, inculpat sau…

- Tehnologia moderna i-a ajutat pe specialisti sa redea ultimul discurs al fostului presedinte american, John Fitzgerald Kennedy, pe care urma sa il sustina la Dallas, chiar in ziua in care a fost asasinat in 1963.

- Traian Basescu a declarat, luni, ca sotia lui Omar Hayssam i-a cerut sa o primeasca si i-a marturisit ca sotul sau este "extraodinar de bolnav" si "probabil o sa moara în puscarie", fostul presedinte afirmând ca

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Aceasta este soția fostului senator PSD Marius Isaila, condamnat definitiv de instanța la cinci ani și patru luni de inchisoare,…

- Valeriu Sfetcu, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, este in doliu. Actuala sa partenera de viața. Luciana Vaduva, și-a pierdut tatal. Fostul partener de viața al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului trecut, este…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Bogdan Miu si Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au pornit de la o stire de pe net, care spunea ca o femeie din Maramures se plange ca i-a fost repartizat fostul numar de telefon al lui Ion Iliescu si, din aceasta cauza, este asaltata de tot felul de apeluri. Cei doi realizatori au…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Familia fostului ministru Daniel Barbu este greu incercata. Indurerari sunt si cei care au cunoscut-o si au lucrat alaturi de sotia fostului detinator al portofoliului Culturii din Guvernul Ponta. Violeta Barbu, sotia fostului oficial guvernamental, s-a stins din viata la inceputul acestei saptamani,…

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc...

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Detalii șocante ies la iveala despre barbatul care a murit in accidentul din Dumbraveni, județul Vrancea. Șoferul, care a intrat cu mașina intr-un camion joi dimineața, și-a injunghiat soția noaptea trecuta, dupa o cearta. Polițiștii urmeaza sa stabileasca daca barbatul s-a sinucis ori nenorocirea s-a…

- Fostul presedinte al Georgiei Mihail Saakasvili a primit o interdictie de intrare in Ucraina pentru o perioada de trei ani, insa acesta a transmis ca se va reintoarce foarte curand in Ucraina, informeaza site-ul postului France 24.

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- Sotia fostului primar al orasului Eforie care a murit in urma cu aproape opt luni a postat un mesaj sfasietor despre sotul ei. Ovidiu Brailoiu a fost gasit fara suflare intr-un hotel din Eforie in iunie anul trecut.

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Sotia sa, cele trei fiice, familia,…

- Nord-coreenii marcheaza 76 de ani de la nașterea fostului lor lider, Kim Jong Il, tatal actualului președinte Kim Jong Un. Zeci de mii de oameni au venit la monumentul lui din centrul capitalei Phenian pentru a-i aduce un omagiu.

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- Nina Iliescu, sotia fostului sef al statului Ion Iliescu, si-a publicat talonul de pensie pe blogul sotului sau, dupa ce au fost vehiculate informații conform carora ea caștiga peste 10.000 de lei lunar.

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- "Intervin foarte rar in spatiul public. Discretia a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicatie colegilor mei de munca, atatia cati mai sunt in viata. Este vorba despre o stire aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei mele. Daca ati uitat,…

- Cyril Ramaphosa, un discipol al lui Nelson Mandela, a fost declarat joi presedinte al Africii de Sud, in urma demisiei cu o zi inainte a controversatului Jacob Zuma, obligat sa faca acest gest de catre propriul partid.

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, are unde dintre rarele apariții in spațiul public. Intr-un mesaj postat pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu arata ca jurnaliștii Evenimentul Zilei au produs o știre falsa, atunci cand au spus ca pensia ei ar fi de 10.000 de lei lunar. …

- Aparitie surprinzatoare în mediul online. Sotia lui Ion Iliescu a scris pe blogul fostului presedinte un material în care face precizari despre pensia sa, dupa ce în evz.ro au aparut materiale conform carora pensia sa este de 10 600 de lei.

- "Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața", a scris Nina Iliescu. Ea face trimitere la un articol de presa, unde se scria ca sotia fostului…

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, Nina, a lucrat intr-un domeniu mai degraba destinat barbaților. Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. Soția fostului președinte Ion Iliescu a preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de…

- O furtuna violenta a lovit astazi insula Malta, curmand viața unui bistrițean care locuia și muncea alaturi de soție acolo. Un copac s-a prabușit pe furgoneta cu care cei doi mergeau la munca. Barbatul de 38 de ani a murit, iar soția sa este in spital.

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, a anuntat politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Codruta Dana Bogatu, in calitate de asociat unic al Inostrio Enterprises SRL, in cadrul sedintei din data de 18.12.2017, a luat o decizie importanta. Astfel, asociatul unic a decis majorarea capitalului social al firmei cu suma de 491.500 de lei, prin compensarea unei parti din creanta pe care o detine…

- Britanicul Jonathan Margolis și-a pierdut soția in urma cu mai multe luni, dupa ce femeia a pierdut lupta cu cancerul. Acum, de Ziua Mondiala contra Cancerului , el povestit cum i s-a schimbat viața dupa ce a pierdut cea mai draga persoana din viața lui, dupa 45 de ani petrecuți alaturi de ea. „Soția…

- Fostul jucator NBA Rasual Butler si sotia lui au incetat din viata in urma unui accident de masina, produs in Studio City, California. Tragedia a avut loc in zorii acestei dimineti. In imaginile surprinse in urma tragediei se poate vedea cat de puternic a fost impactul. Masina in care se aflau fostul…

- Soția cântarețului Paul Young, Stacey, a murit, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. „Cântarețul Paul Young a anunțat, astazi, ca soția sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta de doi ani cu cancerul pe creier. Stacey a murit în…

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Dincolo de istorie, carti, cunostinte, teorii care pe unii i-a pus pe ganduri, Neagu Djuvara a fost om. Unul care a iubit, a plans sau a suferit. Una dintre cele mai interesante povesti din viata istoricului este, indubitabil, cea legata de sotia sa franceza care l-a inselat in timp ce el era in Suedia…

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intalnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez.

- Un barbat de 50 de ani, originar din Straseni a decedat dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaze naturale. Sotia, Elena Pereu, viceprimar in localitate si feciorul acesteia in varsta de 12 ani se afla in sectia reanimare la spitalul Raional din Straseni.

- Regis a reușit, de-a lungul carierei sale, sa joace in nu mai puțin de 241 de meciuri și sa marcheze 81 de goluri, doar in campionat, pentru West Bromwich Albion. Indragitul fotbalist și-a petrecut perioada 1984-1991 la Coventry City, unde a reușit sa obțina o distincție importanta, Cupa Angliei. …

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Nina este alaturi de sotul ei, Ion Iliescu, de aproximativ 66 de anui. Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substantiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viata.

- George Mihalica, Mihai Mihalica, Sorina Gheorghita Tiru si Vlad Edward Flavius Tiru, asociati in Smart Advertising Concept SRL, au hotarat introducerea unor modificari in structura asociatilor. Astfel, din societatea Smart Advertising Concept SRL s au retras Sorina Gheorghita Tiru, care a cesionat la…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Omul de afaceri Vasile Costea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca ar fi dat mita fostului presedinte al Curtii de Apel Constanta pentru a fi favorizat in diferite cauze aflate pe rolul instantelor.

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri, 3 ianuarie 2017, sentinta definitiva in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre Consiliul Judetean Timis, din perioada in care echipa era patronata de Marian Iancu.