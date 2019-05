Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana aleg, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an, transmite Reuters. Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni…

- Marea Britanie își va alege joi reprezentanții care vor face parte din viitorul Parlament European, deși inițial alegerile nu ar fi trebuit sa aiba loc întrucât retragerea oficiala din Uniunea Europeana în urma referendumului din 2016 era stabilita pentru data de 29 martie 2019,…

- Alegerile europarlamentare din acest an an sunt cele mai importante de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, a declarat luni, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, el adaugand ca se doreste o mobilizare foarte buna a comunitatii maghiare la vot si sustinerea candidatilor Uniunii.…

- Marea Britanie trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana pana cand alegatorii UE vor alege un nou Parlament European in perioada 23-26 mai sau va fi nevoita sa isi aleaga proprii parlamentari europeni, a afirmat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, transmite marti Reuters.…