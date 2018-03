Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Radiodifuziune a primit, aseara, Premiul pentru excelenta in gestionarea drepturilor de autor si pentru educarea ascultatorilor. Trofeul a fost acordat la prima editie a Galei drepturilor de autor si a drepturilor conexe, organizata de Legal Magazin. La sectiunea mass-media, au…

- Filmul documentar ''Petrecerea'' deschide vineri, la CinemaPro, cea de a 11-a editie a Festivalului International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania, in prezenta realizatoarei peliculei, Alexandra Wesolowski, si a invitatilor speciali ai editiei - Kazuo Hara, unul…

- Filmul documentar ''The distant barking of dogs'', al regizorului danez Simon Lereng Wilmont, a primit duminica trofeul ''Alexandru de Aur'' in cadrul celei de-a 20-a editii a Festivalului de Film Documentar de la Salonic (nordul Greciei), informeaza AFP. …

- Directorul medical al Spitalului de boli infectioase, Dr. Mihnea Hurmuzache, explica lipsa serului antirabic prin faptul ca produsul farmaceutic nu a mai fost importat de Ministerul Sanatatii.Spitalele care au facut comanda de ser antirabic au fost informate ca nu li se pot onora cererile in…

- Astazi, intr-o sedinta de Guvern, au fost luate masuri pentru participarea Romaniei la Festivalul EUROPALIA 2019, desfasurarea Sezonului Cultural Romania-Franta 2018-2019 si asigurarea fondurilor pentru consolidarea si modernizarea Salii Palatului in vederea Festivalului „George Enescu“.

- Coordonat de Institutul Francez din Romania și susținut de Orange, Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj Tres Court revine in forța in perioada 1–10 iunie, in 20 de orase din Romania. Acest festival, nascut in Franța, reunește o competiție internaționala, o selecție pentru copii și o selecție…

- Duminica, 4 martie 2018, a avut loc o noua ediție a Festivalului-concurs al cantecului, jocului si portului oltenesc “Martisoare folclorice” de la Stoina, festival ce se adreseaza tinerilor interpreti si formatiilor de dansuri populare de pe Valea Amaradiei. „La sectiunea solisti…

- Antoine Gallimard, directorul prestigioasei edituri franceze Gallimard, a declarat ca nu a renuntat la ideea de a republica pamfletele antisemite scrise de Louis-Ferdinand Celine, dupa ce a suspendat sine die in luna ianuarie acest proiect editorial ce a provocat numeroase dezbateri si controverse in…

- Pictorul expresionist Bogdan Mihai Radu a cucerit inimile iubitorilor de arta britanici si a castigat premiul I la Oxford International Art Fair 2018 (OIAF), conform organizatorilor festivalului. "Expresionismul abstract al lui Bogdan Mihai Radu este curajos si frapant, incarcat de starile sufletesti…

- Volvo XC60 a devenit automobilul anului conform totalurilor UK Car of the Year Awards 2018. Acum o luna juriul aceluiași premiu a numit XC60 cel mai bun SUV de dimensiuni medii Premiul UK Car of the Year Awards se confera celor mai bune a7utomobile noi de pe piața britanica. Juriul consta din …

- Directorul SRI, presedintele CSM si ministrul Justitiei au fost absenti, miercuri, de la evenimentul de prezentare a raportului de activitate al DNA pentru anul 2017. In timp ce Eduard Hellvig nu a fost invitat, Tudorel Toader si Simona Marcu au refuzat invitatia.

- Sygic, cea mai avansata aplicație de navigație din lume, a dezvaluit astazi noua funcție Driving Assistant pentru vehiculele Ford. Driving Assistant este o funcție de copilot interactiva, controlata prin voce, care permite șoferilor sa puna întrebari privind refugii, restaurante, hoteluri…

- "Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma", lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, anunta News.ro. Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintele juriului international, regizorul Tom…

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit. Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.000 de metri cubi,…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost proiectat joi, in premiera, in prezenta Custodelui Coroanei, Margareta, si a principesei Maria, evenimentul avand loc la CinemaPro din Capitala. Directorul general AGERPRES, Alexandru Giboi, a declarat, inainte de proiectie,…

- Politisti din statul Jalisco din vestul Mexicului au fost pusi sub ancheta dupa disparitia, la 31 ianuarie, a trei cetateni italieni care, potrivit unui apropiat al acestora, au fost arestati de politia locala, informeaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Procurorul statului Jalisco, Raul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat de la inceputul acestui an, șase cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, conform datelor prezentate de conducerea instituției. Directorul executiv…

- Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat ca nu are obiectii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - intr-un Fond Monetar European, transmite Reuters.

- Numarul sucevencelor care pot fi testate in acest an pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin poate sa creasca, Ministerul Sanatații majorand suma alocata derularii programului național de screening, ca de altfel și la majoritatea celorlalte programe naționale.Directorul adjunct al ...

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, se asteapta la un stadion aproape plin in primul meci din dubla cu Lazio din Europa League, iar conform declaratiilor acestuia pana in acest moment s-ar fi vandut aproximativ 30.000 de bilete. La unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului,…

- Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi…

- Documentarul "Licu, o poveste romaneasca", in regia Anei Dumitrescu, a fost selectat in sectiunea "In Focus: New Europe" a festivalului ZagrebDox, eveniment care se va desfasura in Croatia, in perioada 25 februarie - 4 martie. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, filmul, recompensat…

- Directorul executiv al AJOFM Arad, Marinel Hentes, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca spera ca justitia sa faca lumina cat mai repede in dosarul anchetat de DLAF cu privire la posibila fraudare de catre angajati ai institutiei ai fondurilor dintr-un proiect cu finantare europeana, destinat…

- In data de 05.02.2018, incepand cu ora 11.00, la sediul Centrului de Formare Profesionala a Personalului Navigant, situat in zona ecluzei - Agigea, a avut loc sedinta de evaluare a activitatii institutiei, in prezenta domnului chestor general de politie Ioan BUDA, inspector general al Politiei de Frontiera…

- Starbucks Corp, cel mai mare lant de cafenele din lume, a inceput vineri recrutarea unui numar de 150 de persoane pentru prima sa unitate din Italia, la Milano, transmite Reuters. Cafeneaua va fi deschisă într-o clădire istorică spaţioasă, care a fost înainte oficiu…

- Sala „Centenar” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad va gazdui sambata, 3 februarie 2018, de la ora 18, o seara de muzica și poezie cu Adrian Ivanițchi și Dinu Olarașu. Cei prezenți vor face cunoștința cu albumul „Tanar și acum”, al lui Adrian Ivanițchi, și cu volumul „An”, avandu-l ca…

- Publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare a fost interzisa pe platformele Facebook. Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o postare pe blog ca Facebook considera ca publicitatea trebuie sa fie sigura si ca ”reclamele…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie), la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”.

- Este putin probabil ca presedintele american Donald Trump sa mai fie in functie in momentul in care planurile sale din domeniul spatial - de a trimite astronauti pe Luna si de a incepe o misiune catre Marte - sa inceapa sa dea roade, a declarat Jan Woerner, directorul general al Agentiei Spatiale…

- Britanicul Kane Gamble, a reușit, in mod surprinzator, pe cind avea doar 15 ani, sa capete acces la informațiile secrete gestionate de catre puternicele structuri de informații americane, in legatura cu operațiunile din Iran și Afganistan, dupa ce a pretins – nici mai mult nici mai puțin – ca este insuși…

- Polițiștii din Buzau fac ancheta dupa ce familia unei eleve a reclamat ca vineri dupa-amiaza copila a fost batuta de un baiat in microbuzul școlar cu care se intorcea de la școala spre casa. Agresiunea a fost filmata de colegii fetei agresate și trimisa familiei acesteia, iar șoferul microbuzului nu…

- Directorul general al Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a dat demisia din funcție. Acesta a depus o inștiințare ca de la 1 februarie intenționeaza sa paraseasca compania, pentru un post la o multinaționala. In realitate, se pare ca directorul firmei de stat are probleme familiale. In plus, are…

- Directorul administrativ al Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi a solicitat interventia Politiei dupa ce patru persoane ar fi aruncat cu sticle in casa sa si l-ar fi aprostrofat. Printre persoanele implicate in scandal se numara si fratele unui fost angajat de-al spitalului, cu care directorul se afla…

- Cineastul Guillermo del Toro, recompensat duminica seara cu Globul de Aur la categoria "cel mai bun regizor" pentru filmul "The Shape of Water", care a primit marti si 12 nominalizari la premiile BAFTA, spune ca universul lui imaginar s-a construit in timpul primilor 11 ani din viata sa, informeaza…

- Directorul executiv al Institutului pentru Politici si Reforme Europene, Iulian Groza, sustine ca nu exista temei ca cetatenii Republicii Moldova sa-si piarda dreptul de a calatori fara vize in Uniunea Europeana. Declaratia fostului viceministru de Externe a fost facuta in contextul publicarii in mass-media…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a negat duminica, in replica la acuzatiile oficialilor de la Teheran, orice implicare a agentiei americane de informatii in manifestatiile de protest care au zguduit Iranul saptamana trecuta, transmite AFP."Este fals. Este poporul iranian. Ei le-au creat, ei le-au…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii de folosire,…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Directorul unui program guvernamental secret de investigare a OZN-urilor a declarat pentru anumite surse din presa ca extraterestrii ar putea exista. Simultan, organizatia cu care acesta colaboreaza a primit suma de 2,2 milioane de dolari pentru...

- Sculptorul sucevean Toader Ignatescu a obținut Premiul I la secțiunea Sculptura la cea de-a XIV-a ediție a Salonului Internațional de Arta Naiva (SIAN) organizat de Institutul Național al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii și Identitații Naționale prezentat in intervalul 19 decembrie ...

- In cadrul competiției „Școala altfel” organizata in acest an, o numeroasa echipa a Colegiului „C.D. Loga”, coordonata de profesorul de fizica dr. Sandu Golcea, și-a adjudecat primul loc la secțiunea „Educație pentru sanatate și stil de viața sanatos”, cu proiectul „Living like an Astronaut” , obținand,…

- Directorul biroului 131, responsabil de zona Punggye-ri de testare a rachetelor nucleare, a fost executat la comanda lui Kim Jong-un. Dictatorul nord-coreean ar fi fost nemultumit de o intarziere a testarii unor focoase. FUnctionarul este doar ultimul dintr-o lunga lista de victime a regimului nord-coreean.

- Doi profesori brasoveni, sunt laureati ai Premiilor Academiei Romane! Premiile Academiei Romane pentru anul 2015 au fost acordate vineri, 15 decembrie 2017, in cadrul unei ceremonii defasurate la Aula Academiei Romane. In prezenta Biroului Prezidiului si a membrilor Academiei Romane, au…

- Inspectoratul Județean de Poliție Timiș a informat astazi ca Sofia Loredana Pașcuța, soția lui Adrian Pașcuța, șeful Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, a revenit acasa. S-a intamplat chiar vineri, cand dispariția femeii a devenit publica. Vineri, 15 decembrie, IPJ anunța ca…