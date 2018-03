Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a primit sprijinul PNL pentru a candida la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din toamna anului viitor. Sondajele de opinie arata ca acesta se bucura de cea mai mare apreciere din partea romanilor. Conform unui sondaj realizat de cei de la Sociopol, Klaus Iohannis este…

- Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat va inceta la 30 aprilie, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. "În şedinţa…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, in cadrul interviului acordat STIRIPESURSE.RO, despre episodul "Colectiv", accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din functia de prim-ministru.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE candidaturii sale la prezidentiale, dupa ruperea USL. Cum…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat…

- In saptamana premergatoare Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, cotidianul ZIUA de Constanta a lansat o dezbatere, dar si un sondaj, cu privire la zvonurile referitoare la schimbarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al PSD. Sondajul nostru, cu intrebarea "Credeti ca va fi schimbat…

- La Congresul PSD din data de 10 martie au fost aleși noii lideri ai partidului. Funcția de președinte executiv a fost cașitgata de Viorica Dancila, in timp ce secretar general al PSD va fi Marian Neacșu.Iata lista completa a noii conduceri a PSD: Președinte executiv: Viorica DancilaSecretar…

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a anuntat, sambata, ca nu va concura pe aceeasi functie cu fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu, adaugand ca au o strategie in acest sens, informeaza Agerpres.ro 39; 39;Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. ... Ii rog…

- Niculae Badalau, actualul presedinte executiv, a anuntat ca o va vota pe Viorica Dancila pentru a fi numarul doi in partid, iar pentru functia de secretar general pe Marian Neacsu. Badalau a subliniat ca el nu face compromisuri, desi de curand Liviu Dragnea a anuntat ca acestuia ii va fi data functia…

- Deputatul Nicolae Banicioiu anunța ca și-a depus candidatura la funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul PSD din 10 martie. Banicioiu a gasit și organizație PSD care sa-l susțina și joaca in echipa cu fostul premier, Mihai Tudose.”Mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Cadou de Dragobete pentru seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Brasov, Sorin Susanu. Interesant este faptul ca niciuna dintre parti nu a dat publicitatii decizia de excludere din funcția de membru PSD a lui Susanu, adoptata cu unanimitate de voturi. Pentru a ramane definitiva,…

- Surse din PSD au declarat pentru Money.ro ca Nicolae Banicioiu și-a depus candidatura in cursul zilei de miercuri pentru funcția de președinte executiv al PSD. In prezent, aceasta funcție este deținuta de Niculae Badalau, care, insa, afirma cu o luna in urma ca „in proporție de 51%” tinde sa nu mai…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a incerca sa deblocheze investirea unui nou presedinte al guvernului regional, in timp ce Carles Puigdemont ramane singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie AFP. Parlamentul regional…

- "In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizarea citata de Agerpres. Semnatarii sesizarii…

- Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, demisia directorului Serviciului de Informații și Securitate, Vitalie Pirlog din funcția deținuta, anunta Noi.md. {{272880}}”Opțiunea de a ma retrage din funcția de director al SIS și de a activa in continuare doar pe dimensiunea INTERPOL are la baza dorința…

- Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a fost suspendat din toate functiile detinute in cadrul ALDE Sibiu, din cauza ca nu si-a platit cotizatia timp de 15 luni, desi i-a fost acordat termen de gratie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de ALDE Sibiu, in cadrul sedintei Biroului Politic Central…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai…

- Senatul a adoptat un proiect de lege pentru protecția victimelor infracțiunilor, principala infracțiune vizata fiind violența domestica. Conform acestui proiect de lege, instanțele vor fi obligate sa aiba sali de așteptare separate pentru victime și agresori. Legea a fost adoptata cu unanimitate,…

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik. Jurnalista, Angela Gonța, cea de-a doua soție a ex-premierului Vladimir Filat condamnat pentru corupție la 9 ani de închisoare, dezvaluie ca a suferit mult în urma desparțirii de fostul sau soț. © Sputnik/ Rodion ProcaGonta divorteaza de Filat: cum comenteaza…

- Bogdan Pandelica, președintele ANPC, va fi schimbat din funcție. Decizia este una politica și a fost luata in ședința PSD de miercuri 14 februarie. Informația ne-a fost confirmata de catre deputatul Catalin Radulescu: ”Bogdan Pandelica va fi schimbat, nu a facut ce trebuie. Postul sau a fost vacantat.…

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform unor…

- Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul doi al alegerilor desfasurate in Capitala pe Narcisa Lecusanu. Dedu a obtinut 100 de voturi, iar Lecusanu 99.

- Handbalul romanesc isi alege miercuri noua conducere pentru urmatorii patru ani. Functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal este ocupata in acest moment de Alexandru Dedu, care se va duela pentru acest post cu Narcisa Lecusanu si Robert Licu, alti doi fosti jucatori importanti din handbalul…

- Refuzul liderei social-democraților botoșaneni de a ocupa funcția de secretar general al Guvernului s-a terminat cu pierderea postului de catre județul Botoșani in favoarea vecinilor de peste Siret.

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Senatul a adoptat proiectul de lege privind infiintarea unui liceu maghiar la Targu Mures. Procedura de infiintare s-ar putea sa aiba vicii de constitutionalitate, aspect subliniat si de punctul de vedere al Guvernului.

- Alexandru Oprea si-a anuntat, vineri seara, in sedinta BPJ a PSD Dambovita, demisia de onoare din functia de presedinte al CJ Dambovita. Alexandru Oprea a dat dovada de intelepciune si maturitate si astfel si-a anuntat demisia dupa ce BPJ a PSD Dambovita a votat propunerea de retragerea a sprijinului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Un cocteil Molotov a fost aruncat joi in incinta vilei lui Aung San Suu Kyi, la Yangon, in care a stat in anii de arest la domiciliu, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului, relateaza AFP. ”A fost vorba despre un cocteil Molotov”, a declarat pentru AFP Zaw Htay, un purtator de cuvant al Guvernului,…

- Anul Centenar a debutat cu stangul pe scena politica suceveana care pare mai dezbinata ca oricand. Dupa mișcarile de fricțiune din Partidul Mișcarea Populara Suceava urmeaza lovituri in interiorul coaliției PSD-ALDE din municipiul reședința de județ. Consilierii locali ALDE cer demisia de onoare a lui…

- Sectia pentru judecatori a CSM a decis joi, cu unanimitate de voturi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a ICCJ a magistratului Mirela-Sorina Popescu. Decizia a fost luata in unanimitate.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea lui Florin Vodita din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru incetarea calitatii acestuia de conducator al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.…

- Donald Trump implinește astazi un an de la investirea in funcția de președinte al Statelor Unite. Sub conducerea lui, cea mai puternica țara din lume și-a schimbat la 180 de grade mersul politic, atat in plan intern, cat și extern.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- Peste 100 de membri ai Uniunii Salvați Romania au formulat o plangere prealabila, in temeiul art. 7 al Legii 554/2004, prin care solicita anularea mai multor decizii ale forurilor interne ale partidului, culminand cu revocarea Hotararii Congresului din 28 octombrie 2017 prin care deputatul Dan Barna…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Actionarii Rompetrol Rafinare au aprobat luni revocarea lui Marius Mitrus din functia de membru in Consiliul de Administratie, in locul sau fiind numita Nicoleta Viorica Soisun. Aceasta a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a muncit pe functia de…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita în functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti în Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va înlocui în functie…

- Radu Tudor a vorbit despre propunerea PSD pentru funcția de premier, spunând ca se așteapta sa ramâna Viorica Dancila, deoarece „din cei patru candidați, Fifor, Andronescu, Stanescu și Dancila, trei au refuzat”. „Nu exista motive serioase ca aceasta propunere…

- ”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat Dragnea, intrebat daca nu se teme ca presedintele ar putea face desemnarea pentru noul premier de la alt partid.…

- Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, a cerut Myanmarului sa asigure 'repatrierea si reinstalarea in siguranta si voluntara' a musulmanilor rohingya refugiati in Bangladesh, dintre care sute de mii au fugit din calea violentelor din vestul Myanmarului, informeaza mass-media…

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a revenit din vacanța, dupa ședința PSD in care s-a discutat despre remaniere. Cei din ALDE sunt nemulțumiți ca nu au fost consultați cu privire la o posibila restructurare a Guvernului și spun ca nu vor sa cedeze niciun minister din cele patru pe care le dețin.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, motivand ca…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. „Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are…

- Șeful statului a numit-o astazi in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) pe Rodica Antoci, ciștigatoarea concursului organizat de autoritați, informeaza NOI.md. Igor Dodon a remarcat ca propunerea de numire in funcție a fost susținuta de reprezentanții societații civile,…