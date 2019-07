Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: Wimbledon.com A câștigat coroana de la All England Club de opt ori, iar la aproape 38 de ani (pe care îi va împlini pe 8 august) spera sa ridice înca o data deasupra capului trofeul la Wimbledon. Roger Federer a fost surprins în mulțime, la un antrenament…

- Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) s-a calificat in cea de-a 12-a finala a sa la Roland Garros dupa ce l-a invins fara probleme in semifinale pe mai vechiul sau rival Roger Federer (37 de ani, 3 ATP), scor 6-3, 6-4, 6-2. In cea de-a doua semifinala se intalnesc Novak Djokovic (1 ATP) și Dominic Thiem (4…

- Ashleigh Barty (Australia, 8 WTA) s-a calificat, în premiera, în semifinalele turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut cu 6-3, 7-5 de Madison Keys (SUA, 14 WTA).Pentru un loc în marea finala, Ashleigh se va duela cu Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA). Americanca a învins-o…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros se pot considera norocoși, tabloul de simplu masculin expus în complex având deja completat numele jucatorilor din prima semifinala. Afișul este unul de gala: Roger Federer vs Rafael Nadal (se vor duela vineri). În total, 37 de titluri de…

- Rafael Nadal se afla în semifinalele de la Roland Garros pentru a 12-a oara în cariera (un record), iar pentru un loc în ultimul act va trebui sa treaca de marele rival Roger Federer. Campionul en-titre de la Paris a vorbit despre a 39-a întâlnire cu Federer, precizând…

- Semifinalele de la Roland Garros vor aduce meciul mult așteptat de fanii tenisului. Roger Federer Federer și Rafael Nadal se vor afla fața în fața pentru a 39-a oara. Elvețianul a vorbit, într-un interviu pentru L'Equipe, despre calificarea în penultimul act și cum a reușit sa…

- Roger Federer (3 ATP) continua cursa la Roland Garros cu o noua victorie în trei seturi. La meciul cu numarul 400 la un turneu de Grand Slam, campionul elvețian l-a învins pe norvegianul Casper Ruud (63 ATP), scor 6-3, 6-1, 7-6(8).

- Roger Federer a fost condus 4-1 in setul 3, in care a salvat doua mingi de meci. Elvetianul, care are 37 de ani, este locul 3 mondial si favorit numarul 4 la acest turneu. Monfils, locul 18 ATP, a fost cap de serie N.15. Urmatorul adversar al lui Federer va fi austriacul Domic Thiem (5 ATP, favorit…