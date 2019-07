Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena din Constanta, Simona Halep 27 de ani o infrunta in turul trei de la Wimbledon, pe Victoria Azarenka 29 de ani , din Belarus, locul 40 WTA.Ambele adversare sunt foste ocupante ale locului intai mondial, Azarenka aflandu se in aceasta pozitie in 2012.Pana acum, cele doua s au intalnit de patru…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 5, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului.

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (26 de ani, 134 WTA) a evoluat, marti seara, in compania sportivei din Marea Britanie – Johanna Konta (28 de ani, 19 WTA), in primul tur al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, din Londra. Prezenta pe tabloul principal dupa trei victorii obtinute…

- Marketa Vondrousova - Johanna Konta e prima semifinala de la Roland Garros 2019. Faza semifinalelor pe tabloul feminin se joaca joi. Cehoaica Vondrousova (19 ani, 38 WTA) a invins-o pe Petra Martic (28 de ani, 31 WTA), scor 7-6(1), 7-5. Coșmarul Simonei Halep in 2019 n-a pierdut niciun set la aceasta…

- ​​Marketa Vondrousova (Cehia, 38 WTA) s-a calificat în premiera în semifinalele unui turneu de Grand Slam, dupa ce a trecut de Petra Martic (Croația, 31 WTA), scor 7-6(1), 7-5, în sferturile de finala de la Roland Garros. Meciul, unul foarte disputat, a durat doua ore.Pentru…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, favorita numarul 7, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o in trei seturi, 6-3, 5-7, 6-4, pe slovena Polona Hercog, intr-o partida disputata vineri. Stephens, finalista editiei de anul…

- Serena Williams (37 de ani, 11 WTA) s-a retras de la Roma din cauza unei accidentari mai vechi la genunchiul stang. Venus Williams (38 de ani, 50 WTA), adversara Serenei, merge astfel direct in turul trei, unde va infrunta caștigatoarea dintre Johanna Konta și Sloane Stephens. Serena Williams, revenita…

- Fostul lider mondial s-a impus cu 7-5, 6-1, într-un meci care a durat 1 ora și 30 de minute și va juca în optimile finala cu Viktoria Kuzmova, jucatoare care a trecut în turul precedent de Carla Suarez Navarro. Simona Halep a avut parte de un start dificil de meci în…