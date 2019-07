Stiri pe aceeasi tema

- Perechea columbiana Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, dupa o finala care a durat aproape cinci ore, relateaza news.roCabal si Farah s-au impus cu scorul de 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5),…

- Simona Halep a caștigat marele trofeu de la Wimbledon și la final a spus ca este o experiența incredibila, pe care nu o va uita niciodata.”Nu, niciodata nu am jucat un meci mai bun de atat. Serena m-a invins de fiecare data, am lucrat mult ca sa o inving. A fost o onoare sa joc in fața lojei…

- Columbienii Juan Sebastian Cabal si Robert Farah, favoriti 2, s-au calificat in prima lor finala de dublu la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce au eliminat perechea Raven Klaasen (Africa de Sud)/Michael Venus (Noua Zeelanda), capi de serie 3, cu 6-4, 6-7 (4),

- Jucatoarele romane de tenis Irina-Camelia Begu si Monica Niculescu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu feminin din cadrul turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand in trei seturi, 6-...

- Tenismanul britanic Andy Murray si spainolul Feliciano Lopez au castigat, duminica, titlul in proba de dublu a turneului ATP pe iarba de la Queen's (Londra), dupa 7-6 (8/6), 5-7, 10-5 cu perechea Rajeev Ram (SUA)/Joe Salisbury (Marea Britanie).

- ​Perechea Nicoleta-Catalina Dascalu/Elesabeta Cocciaretto (România/Italia), beneficiara a unui wild card, a câstigat, duminica, proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Roma, cu premii de 60.000 de dolari, informeaza News.ro.Dascalu si Cocciaretto au învins în finala…

- Perechea formata din jucatoarele Timea Babos (Ungaria)/Kristina Mladenovic (Franta) a castigat duminica finala feminina a probei de dublu de la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a...

- Sportivul Ovidiu Ionescu a declarat, sâmbata, în conferinta de presa sustinuta dupa ce a obtinut medalia de argint la dublu, la Campionatul Mondial de tenis de masa, ca acest succes reprezinta un vis devenit realitate, scrie News.ro. "Când am început tenisul de masa…