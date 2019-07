Stiri pe aceeasi tema

- In optimi, Halep ar putea juca impotriva Barborei Strycova din Cehia, locul 51 WTA, sau cu Qiang Wang din China, locul 15 WTA, in sferturi, cu germana Angelique Kerber, locul 6 WTA si si cap de serie numarul 4, in semifinale cu australianca Ashleigh Barty, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, sau…

- ROLAND GARROS 2019. Simona Halep va incepe Roland Garros-ul impotriva Aljei Tomljanovic, o adversara pe care a invins-o anul trecut in trei seturi, la Cincinnatti. In turul doi, Halep ar intalni-o pe invingatoarea dintre poloneza Magda Linette si frantuzoica Chloe Paquet. In turul trei ar urma Lesia…

- Maria Sakkari (39 WTA) a întregit tabloul semifinalelor de la Roma. Jucatoarea din Grecia a trecut în trei seturi de franțuzoaica Kristina Mladenovic (63 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-0, dupa doua ore și trei minute de joc. Pentru un loc în finala, Sakkari o va înfrunta pe Karolina…

- În ultimul meci al zilei de joi, Maria Sakkari a completat tabloul surprizelor dupa ce a eliminat-o în optimi pe Petra Kvitova (7-5, 5-7, 4-0, abandon al cehoaicei). Ziua nu a fost una fasta pentru favorite: Halep, Barty, Muguruza, Keys și Kvitova parasind competiția de la Foro Italico.La…

- Simona Halep are insa de aparat la turneul de la Roma, in aceasta saptamana finala de anul trecut si cele 585 de puncte aferente. De partea cealalta, Naomi Osaka a fost eliminata prematur in 2018, mai precis in turul doi, pentru care a obtinut doar 60 puncte WTA. "Obiectele din oglinda sunt…

- Naomi Osaka, principala favorita a turneului de la Madrid, s-a calificat în turul secund al competiției Premier Mandatory, dupa ce a trecut de Dominika Cibulkova (finalista în 2016, fost nr. 4 mondial), scor 6-2, 7-6(6).Ultimul punct al partidei dintre Osaka și Cibulkova:It's…

- Reprezentanta noastra e cap de serie numarul 3 si a fost repartizata in partea superioara a tabloului, unde nu va avea deloc o misiune usoara. Culoarul Simonei Halep la Madrid Open 2019 turul I: o jucatoare din calificari turul II: Alison Riske sau Johanna Konta optimi: Julia Goerges sau Carla Suarez…

- Spre deosebire de ierarhia WTA, care se concentreaza pe fiecare performanta obtinuta de sportive la turneele importante, clasamentul americanilor are la baza un algortim matematic si pune accent pe valoarea adversarelor pe care jucatoarele de top le intalnesc in partidele pe care le disputa.…