- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda), favorita nr. 5, s-a calificat in saisprezecimile de finala ale probei masculine de dublu a turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, dupa ce a dispus, ieri, de italienii Marco Cecchinato/Andreas Seppi, in trei seturi, scor…

- Tenismenul britanic Andy Murray a anuntat ca va face echipa cu americanca Serena Williams, în proba de dublu mixt de la Wimbledon, informeaza BBC, conform News.ro.Dupa o accidnetare la sold care a fost apropae sa-i încheie cariera, Murray încearca sa revina treptat la forma din…

- Tenismanul scotian Andy Murray, fost lider mondial, are dificultati in a gasi o jucatoare cu care sa faca pereche in turneul de dublu mixt de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, relateaza EFE. Murray, 32 ani, a anuntat ca la Wimbledon va juca proba de dublu alaturi de francezul…

- Stefanos Tsitsipas, locul 6 mondial si principal favorit, a fost eliminat de chilianul Nicolas Jarry, 6-4, 3-6, 6-4, în optimile de finala ale turneului ATP de la s-Hertogenbosch (Olanda), informeaza Agerpres.Tsitsipas, în vârsta de 20 de ani, unul dintre cei mai promitatori jucatori…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray, fost nr. 1 mondial, în prezent pe locul 215 ATP, a declarat miercuri ca spera sa poata reveni înca din acest an si în meciurile de simplu, nu doar la dublu, scrie EFE, potrivit Agerpres.''Sper ca la un moment dat, în acest…

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, duminica, la Rouen, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA, iar Romania conduce cu scorul de 2-1 in intalnirea cu Franta din semifinalele Fed Cup 2019.

- „România, victorie!”, au scandat fanii „tricolori”, potrivit GSP. La ora 15:00 a început meciul Simona Halep (2 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA), primul din semifinala Fed Cup dintre România și Franța. Partida va fi urmata de meciul Mihaela Buzarnescu…