Stiri pe aceeasi tema

- Eurosport transmite la TV supermeciul Simona Halep - Victoria Azarenka, din turul 3 de la Wimbledon 2019. Partida poate fi urmarita online și pe Eurosport mediaplayer, de la ora 17:00. Simona Halep și Victoria Azarenka au fost amandoua locul 1 WTA și vor evolua pe Center Court de la Wimbledon, cea mai…

- Jucatoarea din Belarus nascuta in Scottsdale, SUA, s-a impus mult mai clar in turul secund decat Simona Halep, care a trecut de Mihaela Buzarnescu in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2. Azarenka nu a avut probleme in fata lui Tomljanovic, pe care a invins-o cu 6-2, 6-0. Azarenka si-a facut temele pentru…

- ​S-au întâlnit de-a lungul timpului de patru ori, iar egalitatea este la ea acasa: 2-2. Singurul duel de pe iarba i-a revenit Simonei Halep, tocmai la Wimbledon, ediția din 2017. Victoria Azarenka este într-o puternica revenire de forma, iar munca alaturi de Wim Fissette da roade.…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a trecut de Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, și s-a calificat in turul trei la Wimbledon 2019. Miki a avut un discurs de campioana la finalul partidei. Halep va juca in turul trei cu bielorusa Victoria Azarenka (29 de ani, 40 WTA). Meciul se…

- Victoria Azarenka (40 WTA, 29 de ani) o va infrunta in turul 3 de la Wimbledon pe caștigatoarea meciului Simona Halep (7 WTA) - Mihaela Buzarnescu (53 WTA). Dubla semifinalista la Wimbledon in 2011 și 2012, Azarenka pare sa-și fi revenit la forma care a consacrat-o și s-a impus in turul 2 in fața lui…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc astazi in turul doi de la Wimbledon, dupa ora 15:30. Mats Wilander ii da șanse reale Mihaelei in fața Simonei. „Daca vrei sa te gandești ca Mihaela ar putea sa o invinga pe Simona Halep, atunci cu siguranța ar trebui…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul trei mondial, si germanca Angelique Kerber se vor infrunta in finala turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Pliskova, campioana in 2017 la Eastbourne, a invins-o in doar 56 de minute pe olandeza…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e una dintre favoritele lui Mats Wilander (54 de ani). Fostul numar 1 mondial admite ca i-ar face placere sa colaboreze cu campioana de la Roland Garros, dar ca va ramanne la actuala meserie. Fostul numar 1 mondial, acum in varsta de 54 de ani, a venit in Romania in calitate…