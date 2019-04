Stiri pe aceeasi tema

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere arata momentul in care un autocar care transporta zeci de turisti cade intr-o prapastie, pe insula portugheza Madeira. Cel putin 29 persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, informeaza BBC. Camerele de supraveghere au surprins momentul terifiant in…

- Cel putin 29 de turisti germani, 11 barbati si 18 femei, si-au pierdut viata miercuri intr-un accident rutier petrecut pe insula portugheza Madeira, informeaza agentiile de presa internationale. Accidentul a avut loc in localitatea de coasta Canico. Vehiculul la bordul caruia se aflau aproximativ 50…

- Regele Ferdinand I s-a numarat printre cele mai stralucite personalitati din istoria moderna a Romaniei. De origine germana, al doilea rege al Romaniei a fost numit „cel loial” si „Intregitorul”.

- Este vorba despre scriitorul Marin Ifrim, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Romania, incepand cu 1998. Nascut in Buzau, Marin Ifrim a publicat de-a lungul carierei sale peste 20 de volume de proza și critica literara. Scriitorul a fost inclus in anul 2009 și in "Enciclopedia…

- Alexandru Macedon a fost una dintre cele mai fascinante personalitati ale lumii antice, primul cuceritor european al Asiei si unul dintre oamenii care au revolutionat civilizatia europeana si orientala raspandind helenismul. Desi binecunoscuta, biografia sa rezerva inca surprize, dar si aspecte inedite…

- Scriitorul si jurnalistul George Stanca a murit luni, la varsta de 71 de ani, din cauza unei maladii cronice, a declarat o sursa apropiata familiei. George Stanca ar urma sa fie inmormantat joi, la Cimitirul Bellu din Bucuresti. Nascut pe 7 mai 1947, in Buftea, George Stanca a absolvit cursurile Institutului…

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…

- Tanara de 34 de ani care a murit la Spitalul Clinic Republican la trei zile dupa ce a nascut a primit confirmarea de gripa A(H1N1) abia peste patru zile de la internare si atunci i s-a administrat o doza dubla de Tamiflu, scrie Sanatate Info in pagina web, citata de IPN.