- William Barr, care a fost nominalizat de presedintele Donald Trump sa ocupe functia de Procuror General al SUA, le va spune marti senatorilor americani ca procurorul special Robert Mueller trebuie lasat sa finalizeze ancheta privind ingerintele electorale ruse, informeaza The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat dur pe procurorul special Robert Mueller, intr-o salva de sapte tweet-uri, palpabil ingrijorat, si a incercat sa-i discrediteze ancheta, din cadrul careia noi elemente sunt pe cale sa fie dezvaluite, relateaza AFP.Locatarul Casei Albe a anuntat,…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Trump sustine ca vor iesi la iveala „eroi” din ancheta lui Robert Mueller. Intr-o serie de postari pe Twitter, Trump l-a acuzat pe Mueller ca este „un procuror care a luat-o pe calea gresita” si a adaugat ca Mueller si investigatorii sai „distrug vieti” prin investigatia lor.„Presa care…

- Președintele SUA, Donald Trump, a trimis raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, au anunțat avocații liderului de la Casa Alba, potrivit agenției de știri The Associated Press, citata de Mediafax.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa.