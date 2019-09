Stiri pe aceeasi tema

- Kylie Jenner, sora lui Kim Kardashian, a fost imprsionata de cazul unei mama și al fiicei acesteia și le-a donat 200.000 de dolari. Kylie Jenner, in varsta de 22 de ani, le-a daruit mamei respective și fiicei acesteia cate 100.000 de dolari. Momentul a fost inregistrat. Ashley Almonte a fost nevoita…

- Revenita in țara pentru a promova filmul „La Gomera”, in care joaca rolul principal, Catrinel Menghia ne-a vorbit despre cele mai recente proiecte ale sale. Spune insa ca, de departe, cel mai important este rolul de mama. Actrița nu poate sta nici macar o zi departe de fiica ei, așa ca micuța se afla…

- Platforma de streaming Netflix a confirmat marti ca pregateste un film in care vor juca tanara actrita Millie Bobby Brown, devenita celebra datorita rolului sau din serialul 'Stranger Things', si sora sa mai mare, Paige Brown, relateaza EFE. Filmul se va numi 'A Time Lost'…

- Actrita Olimpia Melinte va participa, miercuri, la premiera filmului "Sordo/ The (Silent) War", regizat de Alfonso Cortes-Cavanillas, in care joaca rolul unei asasine. Evenimentul de gala va avea loc la cinematograful Capitol din Madrid.

- Aaron Paul isi reia emblematicul rol al lui Jesse Pinkman in lungmetrajul "El Camino: A Breaking Bad Movie" care va fi lansat de Netflix, in data de 11 octombrie. Filmul il are ca scenarist si regizor pe Vince Gilligan, creatorul serialului original, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Filmul va prezenta…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa participe marti la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU la New York, in cadrul unei vizite de patru zile efectuate in SUA si Canada, relateaza dpa potrivit Agerpres. Responsabilul german a plecat luni, dar a survenit o intarziere din cauza…

- Netflix a lansat primul teaser video pentru sezonul 3 din „The Crown“, in care o vedem pentru prima data pe Olivia Colman in rolul Reginei Elisabeta a II-a, si a anuntat cand vor fi lansate noile episoade.

- Presedintele iranian Hassan Rohani a declarat joi ca sanctiunile SUA impuse sefului diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif releva un 'comportament copilaresc' si arata ca Washingtonul se teme de el, relateaza AFP si Reuters. "Ei se tem de interviurile date de ministrul nostru…