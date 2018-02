Stiri pe aceeasi tema

- Actorul poate fi vazut cantand versurile din cantecul lui Jaden si purtand o vestimentatie similara pana la un punct, din care nu lipsesc o camasa de blugi si un lant de aur. La fel ca si fiul sau in videoclipul original, actorul iese dintr-o masina si incepe sa cante, ba chiar si sa faca…

- Ioan Holender prezinta telespectatorilor austrieci pe 15 februarie, intr-un amplu reportaj despre Sibiu difuzat la postul de televiziune Servus TV, cele mai importante institutii de cultura si arta ale orasului. De pe Podul Minciunilor, Ioan Holender admira arhitectura cladirilor construite in perioada…

- Will Smith si-a felicitat pe Instagram fiul Jaden pentru depasirea pragului de 100 de milioane de ascultari pe Spotify cu albumul sau SYRE, postand o varianta proprie a videoclipului turnat de Jaden pentru hitul "Icon", relateaza miercuri agentia de stiri UPI.

- Cotidianul britanic The Guardian a scris, luni, intr-un material dedicat turneului feminin de simplu din cadrul Australian Open, ca Simona Halep a fost implicata in cele mai frumoase partide ale competitiei si ca si-a castigat o noua "legiune" de admiratori in urma evolutiilor ei."Cu siguranta,…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Un filmulet amuzant postat de actrita Jennifer Garnar a ajuns rapid viral pe internet. In videoclip, vedeta de la Hollywood mananca un ardei ce pare sa fie foarte iute, judecand dupa reactia actritei. Filmuletul a strans rapid peste un milion si jumatate de vizualizari pe Instagram.

- „Vanitatea este pacatul meu preferat“, este o replica atat de potrivita, din filmul „Pact cu Diavolul“. Caci da, atunci cand, in tinerețe, ești incoronata regina a frumuseții, ți-e greu sa vezi cum trecerea timpului strica toata treaba Naturii. Sunt, totuși, și nume mari care au reușit sa pacaleasca…

- Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio Romania Actualitați, a fost inclus de World Record Academy (Academia Recordurilor Mondiale), cea mai mare și mai prestigioasa organizație din lume care certifica recordurile mondiale, cu sediul la Miami (SUA), in Hall of Fame (Galeria Gloriilor).…

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.

- Anul acesta petrecerile se vor ține lanț la Hollywood pentru ca mai multe vedete se alatura clubului cvincvagenarilor. Celine Dion, Hugh Jackman sau Will Smith sunt doar cațiva dintre aceștia. Descopera, in materialul video de mai sus, cine sunt vedetele care implinesc 50 de ani in 2018! Foto – Hepta

- Gerald Butler a declarat, într-o emisiune televizata, ca Jennifer Aniston saruta mai bine decât Angelina Jolie. Actorul scoțian a jucat în filme cu ambele staruri de la Hollywood.

- Nu este nicio noutate pentru noi faptul ca Victoria Beckham este foarte slaba. Sau ca ”sprijina” ideea de silueta silfida. Problema este ca celebrul designer continua sa foloseasca modele extrem de slabe in campaniile sale vestimentare, promovand un stil de viața nesanatos, intr-o perioada in care industria…

- Pierce Brosnan este unul dintre cei mai talentați și mai cunoscuți actori de la Hollywood, un colos chiar și la varsta de 64 de ani, iar fiul sau de 16 ani vrea sa-i calce pe urme. Fiul lui Pierce Brosnan, Paris. Fermecatorul Pierce facea furori in rolul lui James Bond, iar Paris, baiatul cel mic al…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- Faptul ca face parte din familia Kardashian-Jenner, cea mai detestata, dar și urmarita familie din America, nu-i aduce prea multe beneficii lui Kendall. O fi dat ea lovitura cu cariera de modelling, și este printre cele mai faimoase și bine platite modele, insa Kendall nu s-a putut bucura pe indelete…

- Pink va interpreta imnul american la cea de-a 52-a editie a galei Super Bowl, finala campionatului Ligii de fotbal american nationale, care va avea loc in Minneapolis, Minnesota, pe 4 februarie, informeaza AFP.

- Peggy Cummins, actrița irlandeza celebra pentru rolul ei din filmul noir american Gun Crazy, s-a stins din viața pe 29 decembrie 2017, la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Ștefan Hrușca a trecut prin momente cumplite cu ani in urma, cand și-a pierdut mama și sora intr-un interval de numai doua saptamani. Ștefan Hrușca, care luna aceasta a ajuns de urgența la spital , este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Artistul traiește in Canada de aproape 27 de ani,…

- Reprezentanții Antifraudei din municipiu au luat legatura, in aceasta perioada, cu administratorii societaților din județ, care organizeaza evenimente festive in luna decembrie, cerandu-le sa le transmita o serie de documente privind mesele festive care vor fi gazduite de localurile respective,…

- Celebrul urolog Mihai Lucan, medicul care i-a operat pe Ion Iliescu, Emil Boc sau pe Alexandru Arsinel, suspect intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Transplant Renal si Urologie din Cluj, spunea despre medicii care conditioneaza actul medical ca „doar printr-o minune am putea curata…

- Celebrul actor american Will Smith (49 de ani) nu avea pana zilele trecute un cont pe reteaua de socializare Instagram, relateaza online ziarul spaniol ABC. Actorul a fost invitat in weekend la popularul show de televiziune al prezentatoarei Ellen DeGeneres pentru a-si promova cel mai recent film al…

- De unde le vin ideile regizorilor de filme? Ei bine, uneori, atunci cand imaginația lor nu reușește sa zburde, muza personajelor din filme este gasita in desenele animate sau in viața reala. Ce legatura exista intre comedia „Home Alone” și animația Disney „101 dalmațieni”, poți afla in cele ce urmeaza.…

- Cel mai asteptat serial al sfarsitului de an a avut parte de o lansare fastuoasa, la Hollywood. Cu veteranul Will Smith in rol principal, "Bright" se anunta a fi un spectacol de efecte speciale. Povestea din serial va fi plina de creaturi fantastice, precum orci, elfi si zane.

- Pana acum, sigur ai auzit de numele "Keaton Jones", mentionat de foarte multe celebritati pe Twitter. Tanarul student din Knoxville, a ajuns viral dupa ce mama lui a postat un videoclip extrem de impresionant prin care baietelul dezvaluie pagubele emotionale provocate de actiunile de agresiune prin…

- Judetul Suceava este in doliu, dupa decesul lui Romica, ce mai era cunoscut drept "Jupanul Romica". Peste 200 de persoane au venit la inmormantarea lui Roman Istrati, zis Romica, ce a fost jurnalist si scriitor.

- Din scaunul de antrenor de la Vocea Romaniei Junior pe scena Vocea Romaniei! INNA canta in seara aceasta in semifinala celei mai tari competitii a vocilor si le va aduce romanilor melodiile Ruleta si Nirvana intr-un moment exploziv, plin de energie si culoare, carateristic artistei.

- Imagini emotionante cu Dan Negru langa familia Regala! Celebrul prezentator a facut publice doua fotografii in care isi aduce aminte cu drag de momentele in care i-a stat alaturi Majestatii sale, Regele Mihai.

- Alexandra Dinu isi va face debutul la Hollywood. Si nu oricum, ci alaturi de trei actori celebri, Adrien Brody, John Malkovich si Antonio Banderas, in filmul “Capcana Mortala” – “Bullet Head”.

- Cine a citit celebrul roman al Agathei Christie ar trebui sa vada și aceasta noua varianta ecranizata. Cine nu l-a citit, n-are niciun motiv sa n-o faca! Și-asta cu atat mai mult cu cat filmul care și-a avut premiera la inceput de noiembrie i-a adunat in celebrul tren glam misterior pe unii dintre cei…

- „Mambo nr. 5” va rasuna in Piața Victoriei din Timișoara, in seara de Revelion. Celebrul artist german Lou Bega vine sa le cante timișorenilor la trecerea dintre ani. Alaturi de el, pe scena urca și Cargo, Feli și Alexandra Mitroi.

- Dietele clasice nu mai sunt la moda, in ultimii ani aparand tot felul de meniuri pentru slabit care mai de care mai ciudate. Mai multe vedete de la Hollywood spun ca slabesc cu diete pe baza de...

- Armando Hart Davalos, figura istorica a revoluției cubaneze și fost apropiat al lui Fidel Castro, a decedat duminica la varsta de 87 de ani, la Havana, a anunțat presa de stat, citata de AFP. Sursa foto: Armando Hart Dávalos / Facebook "Celebrul combatant revoluționar…

- Joi, 30 noiembrie, in intervalul orar 10.00-14.00, continuand seria de activitati dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, la initiativa Diviziei 2 Infanterie „Getica”, militarii din Garnizoana Buzau vor prezenta buzoienilor la Complexul Comercial „Aurora Shopping Mall” din Buzau, o expozitie…

- Florin Salam era trist si mergea cu capul plecat, scrie Cancan. Mai mult, el era vizibil obosit și intr-o stare fizica proasta. Motivul ADEVARAT pentru care Florin Salam a anuntat ca NU MAI CANTA La anul, Florin Salam se va pregati pentru unul dintre cele mai importante momente din…

- A interpretat un om al strazii cu tendințe suicidare in "Down and Out in Beverly Hills", insa Nick Nolte a intrat in panteonul vedetelor de la Hollywood primind luni o stea pe celebrul Walk of Fame, relateaza AFP. Actorul în vârsta de 76 de ani a fost astfel omagiat…

- Criminalul in serie Charles Manson a murit, luni dimineața, la varsta de 83 de ani. Anunțul decesului a fost facut de oficialii penitenciarului californian in care Charles Manson iși ispașea pedeapsa. Charles Manson, unul dintre cei mai cunoscuți asasini din Statele Unite, a fost internat, joi, intr-un…

- Așa cum v-am obișnuit, joia este dedicata unei retrospective a celor mai viralizate materiale din spațiul online, cu referire stricta la zona de politic. De la ultima noastra intalnire, de acum o saptamana, Romania s-a pricopsit cu un nou erou, in persoana lui Olaf. Celebrul personaj de animație…

- Baiatul in virsta de 14 ani din Pakistan, iși poate intoarce capul la 180 de grade pentru a privi direct in spatele lui. La cei 14 ani ai sai, baiatul Muhammad Sameer spera ca flexibilitatea lui incredibila ii va deschide calea catre o cariera in cinematografie la Hollywood. Adolescentul, care se…

- Judecatoria Iasi a decis ieri, la ora 14.00, in urma unei sedinte secrete, revocarea masurii arestarii preventive emise pe 8 noiembrie, de aceeasi institutie, pe numele interlopilor Vandam, Vasile si Diego Constantin. Cei trei fusesera dati in urmarire nationala dupa ce pe numele lor se emisese mandat…