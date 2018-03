Stiri pe aceeasi tema

- HISTORY® prezinta in exclusivitate incepand cu 3 aprilie, de la ora 22:00, cel de-al doilea sezon al serialului „Dovezile pierdute”. O serie pe cat de fascinanta, pe atat de tulburatoare in care sunt povestite momentele cheie din teatrele de razboi din Europa și zona Pacificului. Cu ajutorul a numeroase…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. "Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. ‘Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit…

- Barbatul in varsta de 52 de ani a crezut ca vorbeste cu femeie din poza de profil, motiv pentru care s-a decis sa o ajute atunci cand femeie i-a cerut suma de 40.000 de euro, scrie monitorulsv.ro. Citeste si Incendiu puternic la Brosteni. Acoperisul unui complex comercial a luat foc Cand…

- Din suspect - victima. I s-a intamplat unui barbat, care, la sfarsitul saptamanii trecute, ar fi incercat sa fure dintr-o ghereta. Incidentul a avut loc intr-un pasaj subteran din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Google lanseaza un concurent pentru Amazon, gigantul urmand sa faca legatura direct intre retaileri și consumatori. Numit Shopping Actions, noul serviciu permite comandarea de produse direct prin voce, cu ajutorul asistentului virtual Google Assistant, sau direct din motorul de cautare, conform Reuters…

- Omul strazii a fost injunghiat in timpul unei altercatii si dus cu ambulanta la cel mai apropiat centru medical. Din nefericire,barbatul fara adapost nu a supravietuit si a murit la scurt timp dupa ce medicii i-au acordat primul ajutor. Conform directorului spitalului, ambulanta in care s-a aflat…

- Intr-un documentar postat pe internet, liderul de la Kremlin a declarat ca in ziua ceremoniei de deschidere a fost informat ca un avion pe ruta Ucraina-Turcia a fost deturnat. "Mi s-a spus: un avion din Ucraina la Istanbul a fost deturnat, atacatorii cer sa aterizeze la Soci", afirma Vladimir…

- Un taximetrist a fost batut si injunghiat in centrul Brailei intr un scandal cu mai multi tineri. Ca sa scape cu viata, el a tras cu pistolul pe care il avea asupra sa. Taximetristul a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta, cu traumatism facial si plagi prin injunghiere in spate si mana, potrivit…

- Viața bate filmul! Cand ești sarac (la minte) nu doar mața-i curva, dar și multe altele merg pe dos ... vorba ceea. ”Sa puneți pe Youtube!”, asta au strigat niște gospodari din Hancești care urmareau cu stupoare CUM SA NU STINGI UN INCENDIU - de catre un detașament de pompieri sosiți la o gospodarie…

- Conform organizatorilor evenimentului, alaturi de speakeri precum Robin Sharma, Shed Simove, Seth Godin sau Helen Fisher va fi prezenta la Sala Palatului si Sophia, cel mai avansat robot al Hanson Robotics. Compania si-a facut un renime din realizare de roboti care par umani prin detaliile corpului…

- Serviciile de informatii din Noua Zeelanda au anuntat, joi, in premiera ca un adolescent a incercat sa o asasineze pe Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii in 1981, in timpul unei vizite in orasul Dunedin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa uite esecul din meciul cu Lazio (scor 1-5) si sa se concentreze pentru a castiga partida cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. "Am vazut…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- O prezentatoare TV din Ucraina a fost batuta chiar la nunta unei prietene. Tanara a fost agresata verbal intr-o prima faza și a incercat sa se planga pe acest lucru pe rețelele de socializare. La un moment dat, ea l-a insultat pe unul dintre agresori, care trecea in acel moment pe langa ea.…

- Recordul stabilit de Rihanna pe platforma online YouTube - cele mai multe videoclipuri ale unui artist care au depasit 100 de milioane de vizualizari fiecare - a fost doborat de o gaina, Galinha Pintadinha, un personaj popular dintr-o serie de...

- Contul oficial coreean de YouTube al Samsung a publicat in premiera trei clipuri video teaser despre urmatorul flagship al companiei din peninsula. Acesta vine cu ceva noutati, mai ales in ceea ce priveste emoji-urile, miscare care pare preluata de la Apple, scrie adevarul.ro.

- Vicepresedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Mihai Popsoi a declarat marti, 13 februarie, ca liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a incercat in repetate randuri sa obtina o intrevedere cu presedintele PAS, Maia Sandu, insa democratul a fost refuzat in mod categoric.

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- Europarlamentarii populari, liberali si verzi critica, in dezbaterea din PE, modificarile la legile justitiei si Codurile penale din Romania, in timp ce socialistii europeni au un ton rezervat. Eurodeputatii romani sunt mai vocali, PSD si ALDE acuzand Comisia Europeana ca ignora ”abuzurile” justitiei…

- In timp ce majoritatea dintre noi erau ocupati sa se pregateasca sa lanseze Anul Nou, Logan Paul editase si adauga ultimele atingeri la unul dintre cele mai controverstae videoclipuri din istoria Youtube-ului.

- Simona Gherghe a vrut dea jos kilogramele in plus cu ajutorul pastilelor de slabit, dar s-a confruntat cu o adevarata problema si recunoaste ca a fost o greseala, pe care, cu siguranta nu o va mai repeta.

- Simona Gherghe marturisea ca a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele care i se pareau inestetice. vedeta a povestit prin ce pericol a trecut. In urma cu ceva timp, prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , dezvaluia ca s-a numarat și ea printre…

- JIBO este un robot gândit pentru întreaga familie. Conectat la diverși senzori din casa, poate controla intensitatea luminii, temperatura din casa și poate sa porneasca la comanda vocala televizorul sau sistemul audio. Este dotat cu tehnologia de recunoaștere faciala și poate sa…

- Un autoturism marca Peugeout a ramas blocat pe plaja Modern dupa ce gheata a cedat sub greutatea autovehiculului. Soferul constantean si a abandonat masina. Acesta risca sa fie sanctionat cu o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei.Imagini live pe facebook ZIUA de Constanta ...

- Incident socant in localitatea Amara, dupa ce o eleva, in varsta de 10 ani, a fost agresata de un barbat cu probleme psihice. Fata a povestit familiei cum un necunoscut a strans-o in brate si a incercat sa o sarute, la cativa metri de poarta scolii. Incidentul s-a petrecut in urma cu o saptamana, iar…

- In ultimele zile, un nou trailer a circulat pe rețelele de socializare dand speranța milioanelor de fani ai serialului „Friends". Dupa 14 ani de cand s-a incheiat mult indragitul serial, acest trailer anunța filmul cu continuarea serialul, cand de fapt este doar o colecție de secvențe din alte filme…

- Etnobotanicele continua sa faca victime in randul tinerilor care odata ce cad in aceasta patima cu greu reușesc sa razbeasca, iar unii ajung sa fie uciși de combinațiile de plante periculoase. Este cazul unui tanar de 18 ani din Buzau, elev in clasa a 12-a la Colegiul Economic din oraș care a murit…

- Prioritatea la afisare in listele Google Search este unul din aspectele care decid daca un site va creste in popularitate, devenind cunoscut mai multor cititori, sau va cadea in anonimat. Adresand nevoile utilizatorilor de smartphone, Google a anuntat in urma cu ceva timp ca va acorda prioritate in…

- „Cand aveam 18 ani, am fost diagnosticata cu o mica tumoare pe creier. Ma gandeam ca voi muri in curand, așa ca i-am spus iubitului meu ca il ințeleg daca ma parasește. A ras și mi-a spus: „Da, cand vor zbura porcii!". Ulterior, tumoarea s-a dovedit a fi benigna", a povestit tanara. Urmarea?…

- Anda Adam nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi la "Exatlon", emisiunea la care participa. Deoarece se afla de ceva timp departe de casa, mai exact in Republica Dominicana, vedeta a marturisit ca ii este foarte dor de fiica ei, Evelin.

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pâna acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani. Totul s-a petrecut în cadrul unei vizite a Reginei în Noua Zeelanda, în 1981, se arata într-un…

- Casa celebrului vlogger Ilie a ars. Tanarul abia isi terminase de amenajat locuinta, iar acum trebuie sa o ia de la capat. El a publicat doua imagini tulburatoare dupa incendiu pe contul sau de Instagram. "Ce s-a intamplat?", "Imi pare rau, stiu cat de mult ai muncit!" si "Doamne, ce tragedie!",…

- Tanara in varsta de 39 de ani a murit dupa ce s a plimbat intre doua spitale, dupa ce fusese refuzata la Urgenta Spitalului Judetean din Sibiu, scrie Ora de Sibiu. In data de 28 decembrie a plecat impreuna cu mama sa de acasa. La un moment dat s au despartit, dar nu pentru foarte mult timp. Maria Ciorogaru…

- O tanara in varsta de 25 de ani a chemat Ambulanta din motive medicale, dar la scurt timp dupa ce a fost adusa la spitalul din Botosani aceasta si a revenit brusc si a plecat insotita de iubit. Potrivit realitatea.net, tanara a anunta la telefon ca ar fi inghitit mai multe pastile in scop suicidal.…

- O mașina de Poliție a fost lovita-n plin, in aceasta seara, in jurul orei 19, in timp ce transporta un suspect pentru verificari. Agenții de la secția 1, in timp ce se aflau in intersecția de la Piața Badea Carțan cu bulevardul Take Ionescu, s-au trezit ca sunt loviți de o mașina care a ignorat […]…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Ros-albastrii se pregatesc sa bifeze al 9-lea sezon consecutiv cu clasare peste rivala Dinamo, lucru care nu s-a intamplat niciodata in istoria de aproape 7 decenii a acestui duel pasionant din fotbalul romanesc! FCSB e sigura de prezenta in play-off, anunta noi achizitii si principalul obiectiv e titlul…

- In luna octombrie a anului trecut, Sophia - un robot umanoid creat de David Hanson - a primit cetatenie in Arabia Saudita. A fost o premiera mondiala. La varsta de 19 luni, Sophia sustine ca are planuri mari pentru urmatoarea perioada din viata ei probabil nelimitata in timp. "Mi-ar placea…

- Pe masura ce acumuleaza informatii, primul cetatean robot al lumii, Sophia, poate purta conversatii din ce in ce mai complexe. Intr-un interviu recent, Sophia a vorbit despre preferintele ei cinematografice. Si, daca in trecut a spus ca ar distruge omenirea, acum a revenit la sentimente mai bune.